Rizzoli | “no alle interviste agli arbitri post gara”

(Di mercoledì 30 maggio 2018) “Credo che non sia possibile perché il regolamento non lo permette”. Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola, rispondendo a una domanda sulla possibilità che, nel dopo partita, anche glipossano rilasciare dichiarazioni. “Dobbiamo aspettare che il giudice sportivo abbia emesso il proprio verdetto – ha affermato – prima di parlare”. “L’obiettivo, anche di dibattito come oggi – ha aggiunto a margine del dibattito “Generazione Var” – è riuscire a comunicare un po’ di più e far capire meglio come sono le situazioni e come si interpretano di solito”. L'articolo: “nogara” CalcioWeb.