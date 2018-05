Rizzoli | “il Var non interviene su gialli”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) “Il Var, da protocollo e regolamento, non può intervenire nelle situazioni dove c’è il provvedimento disciplinare da giallo”. Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola, rispondendo a una domanda degli studenti sulla mancata espulsione di Pjanic nel corso della partita Inter-Juventus, nel corso di “Generazione Var”, organizzato dall’Università Federico II. “Questo vuol dire, purtroppo da un lato e per fortuna dall’altro – ha affermato – non intervenire nemmeno sui secondi gialli. È una richiesta che avanzeremo per l’esperienza che abbiamo fatto – ha aggiunto – porteremo la possibilità di verificare i secondi gialli che al momento è fuori protocollo”. “Questo fa sì che se uno volesse controllare solo il secondo giallo allora la prima domanda che ci si pone è perché non controllare anche il ...