Rissa Rudiger-Kimmich | aria tesa nel ritiro della Germania FOTO

(Di mercoledì 30 maggio 2018), uno scontro di gioco si è trasformato in baruffa durante l’allenamentoin vista del Mondiale russo, ilsi accende. I due calciatori convocati da Loew, sono venuti alle mani durante l’allenamento odierno, divisi solo da Klose, uomo dello staff tedesco. Un intervento duro dinon è stato particolarmente gradito da, il quale ha reagito. I due sono venuti alle mani e pare sia volato anche un pugno nei confronti del calciatore del Bayern Monaco. Insomma,moltoneltedesco, Loew prenderà di certo provvedimenti per evitare che vi siano ulteriori scene non certo gradite.… My money is on @ToniRuediger pic.twitter.com/x7xi8EQF3s — Mark Worrall (@gate17marco) 30 maggio 2018 L'articolonel...