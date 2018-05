Rifiuti | l' Ama fa un bando | 188 milioni per portarli fuori Roma per 2 anni

Rifiuti Roma - inchiesta sui saccheggiatori delle isole ecologiche. Con il via libera da parte di alcuni dipendenti Ama : Vanificano la buona condotta di migliaia di Romani saccheggiando le isole ecologiche e gettando i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) nelle discariche abusive. Tutto ciò con la determinante compiacenza di una parte dei lavoratori Ama. E rendendo così le conseguenze sul decoro della Capitale ancora più devastanti di quelle derivanti dalle già note difficoltà strutturali nella gestione ordinaria dei Rifiuti. È in fase ...

Roma. Ama - raccolta Rifiuti ingombranti in municipi pari : Roma – Torna la campagna Ama-Tgr Lazio ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’. Questo esattamente domenica 20 maggio. Si tratta della raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici. In questo quinto appuntamento del 2018, coinvolgerà i municipi pari della Capitale. Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 siti: 10 ecostazioni (postazioni mobili allestite per ...

Ama - boom di multe a chi sporca : duemila al mese per Rifiuti in strada e sosta davanti ai cassonetti : L'infrazione più ricorrente è la sosta davanti ai cassonetti, che impedisce ai mezzi dell'Ama di svuotarli. Ma tra le infrazioni più comuni al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ...

Roma : Ama - rimosse 60 tonnellate Rifiuti illegali : Roma – Squadre specializzate Ama, su richiesta del dipartimento Ambiente di Roma Capitale, hanno completato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente. Questo nell’area di via Pontina Vecchia (altezza vivaio Campanella) nel territorio dell’XI municipio. Complessivamente, sono state portate via e avviate presso i centri di trattamento/recupero 60 tonnellate di materiali (45 di rifiuti indifferenziati e ...

Emergenza Rifiuti. Figliomeni (FdI) : “Roma è al collasso e l’AMA sciopera” : “Ogni angolo di strada, piazza e quartiere dal centro alla periferia è letteralmente sommerso da rifiuti di ogni natura, compresi quelli che non si possono smaltire presso i cassonetti, vedi materassi, elettrodomestici e mobili”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “E’ vero che il problema dei rifiuti nella Capitale è secolare, testimonianze storiche giunte fino a noi riferiscono di una ...

Allarme Rifiuti - Roma 'chiama' la Puglia per smaltire l'immondizia : In teoria, ma è tutto da verificare, ci potrebbe essere una disponibilità di accoglienza da parte della Puglia ma ogni decisione sarà solo politica: in caso di disponibilità ad aiutare la Capitale, ...

Regione Lazio : Prorogato conferimento Rifiuti Ama in Abruzzo : Roma – Approvata dalla Giunta regionale la delibera con cui viene prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di conferire i rifiuti prodotti da Roma Capitale in due impianti abruzzesi di Trattamento meccanico biologico. La proroga rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lazio e Regione Abruzzo per la gestione di 39.000 tonnellate di rifiuti “talquale” raccolte da AMA spa. “L’Amministrazione regionale garantisce una ...

Rifiuti - CRISI A ROMA : AMA FA GLI STRAORDINARI/ Ultime notizie : “raccolte da inizio anno 17 mila tonnellate” : ROMA, emergenza RIFIUTI: task force per gestire la CRISI. È caccia a nuovi impianti per il trattamento e lo sversamento. Le Ultime notizie: Ama, Campidoglio e Regione al lavoro(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:20:00 GMT)

Rifiuti Roma - gara per lo smaltimento va deserta e il presidente Ama scrive all’Anac. M5s : “Qualcuno fa cartello” : Un cartello fra imprese per aumentare il prezzo del trasporto dei Rifiuti e costringere il Comune di Roma a far lievitare la base d’asta? Più che un sospetto, un “timore legittimo”. E’ per questo che il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, ha segnalato all’Authority anticorruzione come sia andata totalmente deserta la gara istruita a febbraio dalla società capitolina che prevedeva l’assegnazione di 11 lotti per 36 mesi e un importo complessivo ...

Ama : Rimosse 60 tonnellate di Rifiuti ingombranti : Roma – Su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, squadre specializzate Ama hanno completato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente nell’area del canalone del Parco delle Valli in III municipio. Complessivamente, sono state Rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero 60 tonnellate di materiali vari. Tra cui ingombranti e masserizie. E’ quanto si legge in una nota di ...

Ama : in via Marcigliana rimosse più di 90 tonnellate di Rifiuti : Roma – operazioni di rimozione durate una settimana Roma – Di seguito quanto fatto sapere da Ama attraverso un comunicato. Una squadra specializzata Ama, su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, ha effettuato un intervento straordinario di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente in via della Marcigliana (III municipio). L’operazione, durata una settimana, ha visto impegnati quotidianamente 4 operatori. ...