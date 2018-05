Report | in italia migliorano i conti ma debiti oltre i 4 mld

Energy Efficiency Report : il mercato dell’efficienza energetica in Italia dalla prospettiva degli utenti finali : Un’intera giornata di studio e approfondimento dedicata all’efficientamento energetico. Martedì 5 giugno, dalle 9.30 alle 16, verrà infatti presentata l’ottava edizione dell’Energy Efficiency Report, realizzato dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano anche grazie alla collaborazione con molte importanti realtà aziendali. Il convegno si terrà nell’Aula Magna Carassa-Dadda (Edificio BL28) del ...

Ascolti tv ieri - Italia-Arabia Saudita vs Report vs Matrix | Auditel 28 maggio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 28 maggio 2018? All’interno dei vari palinsesti sono stati apportati numerosi cambi. Tutte le Reti si sono concentrate sull’attualità politica e molti programmi o film sono saltati per colpa di talk e approfondimenti organizzati all’ultimo secondo per seguire quanto stava accadendo. La prima serata di questo lunedì di fine maggio è stata caratterizzata dal debutto di Mancini sulla ...

Rapporto Reporter senza frontiere - Rsf - libertà di stampa : Italia 46ma. "In aumento le violenze sui giornalisti" : http://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/25/news/rsf_liberta_stampa_violenze_su_giornalisti-194794024/

Il futuro delle rinnovabili in Italia : il 10 maggio la presentazione del “Renewable Energy Report 2018” : Analizzare l’andamento delle installazioni delle rinnovabili in Italia (fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, geotermia) e l’andamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli scostamenti rispetto alla produttività attesa; aggiornare il quadro normativo di riferimento, con uno sguardo al modo con cui l’Italia si sta preparando per raggiugere gli obbiettivi al 2030; condurre un’analisi di ...

Tass : fermato Reporter italiano a Kiev : 0.31 Un giornalista italiano, Giorgio Bianchi, è stato fermato a Kiev. Lo ha reso noto la presidente della Hope Association, Irina Vikhoreva, ripresa dalla agenzia di stampa russa Tass. Il reporter, viene spiegato, voleva seguire le celebrazioni commemorative a Odessa per le 48 persone morte nel 2014 nel rogo della Casa del Sindacato. Già nel 2015 Bianchi era stato nel Donbass, la regione dell'Ucraina orientale al centro del conflitto con i ...

Reporter senza frontiere : "Italia al 46° posto per la libertà di stampa. Preoccupano i 5 stelle" : In Italia "numerosi addetti dell'informazione sono sempre più preoccupati a causa della recente vittoria alle elezioni legislative di un partito, il Movimento 5 Stelle, che ha spesso condannato la stampa per il suo lavoro e che non esita a comunicare pubblicamente l'identità dei giornalisti che lo disturbano". È quanto si sottolinea nel rapporto 2018 di Reporters sans frontieres.L'Italia è al 46mo posto nella ...

Reporters sans frontières : violenze su giornalisti in aumento in Italia : Una decina di giornalisti sotto protezione dopo le minacce di morte proferite da mafia, gruppi anarchici o fondamentalisti. Rsf: più forte a sud, pressioni pure a Roma

Il Reportage : Big data e Intelligenza artificiale - 'Il Messaggero' declina le parole del futuro - Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : Dai Big data all'Intelligenza artificiale, l'innovazione è un tema su cui riflettere. E' quello che ha proposto 'Il Messaggero' che, nell'anno in cui celebra i suoi 140 anni, ha aperto il ciclo di ...

Report di Campionati Fin Nazionali Indoor di Nuoto di Fondo e Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto : ...si sono qualificati ai regionali dell'11-02-18 Addati Davide e Sassi Ludovico con sole altre tre promesse agonistiche del Nuoto pugliese per il Fondo Denise Scelsi e Luca De Tullio della Sport ...

Rientrato in Italia il fotoReporter arrestato a marzo in Serbia : "Sono stanco, ma sto bene". Lo ha detto appena Rientrato in Italia Mauro Donato, il fotoreporter arrestato il 16 marzo in Serbia, al confine con la Croazia per una presunta aggressione e rapina ai ...

Serbia scarcera Reporter italiano : ANSA, - ROMA, 5 APR - Mauro Donato, il fotoreporter arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione e rapina ai danni di alcuni profughi, è stato scarcerato. Lo apprende l'ANSA da fonti ...

Liberato il fotoReporter italiano arrestato in Serbia per rapina : Mauro Donato si trovava nel paese per un reportage sulle condizioni dei profughi, ed era stato accusato di aver rubato l’equivalente di 3 euro proprio a tre migranti afghani

Mauro Donato - scarcerato il fotoReporter italiano detenuto in Serbia : “Finita una brutta disavventura” : È stato scarcerato dopo tre settimane Mauro Donato, il fotoreporter torinese arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione ai danni di alcuni profughi. Donato si trovava nel paese con un collega per documentare la vita delle persone in fuga da guerra e miseria lungo la rotta dei Balcani. “È finita una brutta disavventura”, ha commentato il fotoreporter subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe. ...

Reporter turca capo stampa estera Italia : ROMA, 1 APR - In un momento particolarmente buio per il mondo dei media in Turchia, la corrispondente turca a Roma per l'agenzia Dogan, Esma Cakir, 38 anni, è stata nominata presidente dell'Associazione della stampa estera in Italia che raggruppa 54 Paesi ...