Report Calcio 2018 | la radiografia calcio italiano

Figc - ecco il Report sul calcio italiano : club sfondano i 4 miliardi di euro di debiti. Il ‘trucco’ per abbellire i conti? Plusvalenze : Se fosse un’azienda qualsiasi, probabilmente sarebbe già fallita. Ma siccome una squadra serve più in campo che coi libri in tribunale, e il sistema calcio fa comodo a tutti (compreso lo Stato, che ha incamerato 10 miliardi di tasse negli ultimi 10 anni, da quella che può essere considerata a tutti gli effetti una delle prime industrie del Paese), ecco che il pallone italiano resta in piedi. Solo, sommerso dai debiti: nel 2017 l’indebitamento ...