Renzo Rosso | la Diesel e il grande caos del calcio a Vicenza

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Vicenza - la svolta è vicina : è di Renzo Rosso l’unica offerta per il club : Si avvicina il momento della svolta per il Vicenza Calcio, dichiarato fallito lo scorso gennaio e al quale è stato consentito di concludere il campionato di serie C attraverso il controllo del curatore Nerio De Bortoli, nominato dal Tribunale. La giornata di oggi era già ritenuta fondamentale per il destino del club, che non può […] L'articolo Vicenza, la svolta è vicina: è di Renzo Rosso l’unica offerta per il club è stato ...

Il sogno di Renzo Rosso : “Compro il Vicenza e lo fondo col mio Bassano” : Dalla moda allo stadio la distanza è breve se ti chiami Renzo Rosso, vesti già delle squadre e puoi permetterti di soddisfare i tuoi desideri. Il fondatore della Diesel ha presentato infatti un’offerta per acquisire la proprietà del Vicenza Calcio, uno dei club più antichi d’Italia (nato il 9 marzo del 1902) con una Coppa Italia in bacheca e il sogno della Coppa delle Coppe del 1998 svanito solo in una sfortunata semifinale contro il Chelsea di ...

Renzo Rosso punta il Vicenza : offerte da presentare entro il 28 maggio : Renzo Rosso avrà tempo fino al 28 maggio per ripresentare l’offerta per acquistare il Vicenza Calcio. Dopo il flop delle prime due aste, il Tribunale di Vicenza ha scelto la strada di un “invito a offrire”, senza quindi alcun bando, per salvare il club biancoRosso dal fallimento. Una scelta dettata proprio dall’offerta del proprietario e […] L'articolo Renzo Rosso punta il Vicenza: offerte da presentare entro il 28 ...

Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia e LoRenzo Baldassarri motivati a centrare il bersaglio grosso a Le Mans : Parlare della Moto2 come la categoria degli italiani non è certo un’esagerazione. Fino a questo momento è stato così. Il duplice successo, in Qatar ed in Texas, di Francesco Bagnaia, la vittoria di Mattia Pasini in Argentina ed il trionfo di Lorenzo Baldassarri, nell’ultimo round di Jerez (Spagna), certificano le grandi prestazioni dei piloti del Bel Paese. A Le Mans, quindi, si punta a replicare determinati risultati. Bagnaia, al ...

Renzo Rosso sta comprando il Vicenza : Il proprietario di Diesel ha fatto un'offerta per il controllo della squadra, che poi vorrebbe fondere con il Bassano del Grappa (dove non sono tanto contenti) The post Renzo Rosso sta comprando il Vicenza appeared first on Il Post.

Renzo Rosso annuncia : "Voglio comprare il Vicenza" : Il patron della 'Diesel' è intenzionato a fondere il "Lane" alla società che già possiede, il Bassano Virtus

Renzo Rosso : “voglio comprare il Vicenza” : “Mi sento in obbligo di dare una mano a diecimila tifosi e ad un territorio che ha dato tanto a me e alle mie aziende, sento l’orgoglio di potermi mettere a disposizione di una società con 116 anni di storia, del Vicenza che è un patrimonio del calcio nazionale”. Con queste parole Renzo Rosso ha annunciato al Giornale di Vicenza la decisione di scendere in campo per acquisire il ramo d’azienda del ...

ARIANNA ALESSI/ Al fianco di Renzo Rosso con Only The Brave Foundation (Che tempo che fa) : Al fianco di Renzo Rosso non può mancare la compagna ARIANNA ALESSI, che si occupa della Only The Brave Foundation per importanti progetti nel sociale(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:36:00 GMT)

Renzo Rosso interessato al Vicenza calcio : Vicenza. Le 12 del 26 aprile 2018 sono il termine indicato dal tribunale per chi vorrà, il giorno dopo, partecipare all'asta per l'aggiudicazione del Vicenza. Di cordate e imprenditori in questi mesi ...

Bottiglie dei vip Anche le etichette di Renzo Rosso : "Un contributo d'immagine " concludono Cerantola e Palù " che avvalora le piccole produzioni e stimola ad appassionarsi al mondo del vino, che è ricco di cultura e tradizioni da conservare e ...

Vinitaly : tra le bottiglie dei vip anche le etichette di Renzo Rosso - 2 - : 'Un contributo d'immagine ' concludono Cerantola e Palù ' che avvalora le piccole produzioni e stimola ad appassionarsi al mondo del vino, che è ricco di cultura e tradizioni da conservare e ...