Renzi | Salvini e Di Maio da neuro

Governo - Renzi : "Pagliacciata - colpevoli Salvini e Di Maio"/ Video "Elezioni : Pd pronto - mai con Forza Italia" : Governo, Renzi: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili elezioni a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:17:00 GMT)

Governo : Salvini - chiedere mano a Renzi? Manco morto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siccome su qualche giornali è scritto: ‘oh Salvini, fatti dare una mano a Renzi e fai un Governo’… chiedere aiuto a Renzi? Manco morto, di danni ne hanno fatti abbastanza”. Così Matteo Salvini, in un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, chiedere mano a Renzi? Manco morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Salvini - chiedere mano a Renzi? Manco morto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siccome su qualche giornali è scritto: ‘oh Salvini, fatti dare una mano a Renzi e fai un Governo’… chiedere aiuto a Renzi? Manco morto, di danni ne hanno fatti abbastanza”. Così Matteo Salvini, in un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, chiedere mano a Renzi? Manco morto sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - Renzi : “Pagliacciata che ha due colpevoli - Salvini e Di Maio. Pd prontissimo a elezioni a luglio” : “Tutti gli italiani si sono resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo ad una pagliacciata che ha due colpevoli: Salvini e Di Maio. Stanno prendendo in giro gli italiani e gli stanno bruciando i risparmi. Questa cosa dello spread aumentato è la dimostrazione della cialtroneria di Salvini e di Di Maio“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. “elezioni a luglio?” – continua – ...

Governo : Renzi - pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire spread : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che tutti gli italiani si siano resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due responsabili: Salvini e Di Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. “Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il Governo e non ci è riuscito”. L'articolo Governo: Renzi, pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire ...

Governo : Renzi - pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire spread : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che tutti gli italiani si siano resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due responsabili: Salvini e Di Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. “Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il Governo e non ci è riuscito”. L'articolo Governo: Renzi, pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire ...

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

La rivincita di Di Maio e Salvini sullo spread : "Il diffeRenziale schizza - ora chiedete a Mattarella" : "chiedete a Mattarella... Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari, risponde ai cronisti sull'aumento dello spread."Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ...

Renzi : Spread si può chiamare SalviniTax : 10.15 "La Lega aveva promesso la Flat-Tax e invece ci ha portato la crisi finanziaria:lo Spread possiamo chiamarlo SalviniTax.Sono degli irresponsabili che per uscire dall'Euro mettono a rischio i risparmi degli italiani". Così Renzi a Circo Massimo su Radio Capital. Il governo non è nato perché Di Maio e Salvini hanno cercato un"alibi"per evitare di dover mantenere promesse irrealizzabili, ha detto. "Non credo che M5S e Lega vinceranno le ...

Renzi 'Di Maio e Salvini hanno avuto paura di governare - Savona è un alibi' : ROMA - Ora M5s e Lega possono vincere con l'80 per cento, come dice D'Alema? 'Non sono per niente d'accordo. Salvini e Di Maio da 85 giorni tengono in ostaggio l'Italia e non hanno combinato niente, ...

Renzi attacca Salvini e Di Maio : "Si sono tirati indietro per paura" : Per Salvini e Di Maio "la vita è una diretta Facebook, un mi piace. I grandi statisti che dovevano portarci nella terza Repubblica ci stanno riportando alla terza media". Lo dice Matteo Renzi, che entra a gamba testa nel dibattito...

Governo - Renzi : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

Renzi : Terza Repubblica? Salvini e Di Maio ci portano in terza media : "Per Salvini e Di Maio la vita è una diretta Facebook, un mi piace. I grandi statisti che dovevano portarci nella terza Repubblica ci stanno riportando alla terza media". Lo dice Matteo Renzi su ...

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l’Italia da tre mesi” : Su facebook Matteo Renzi esprime il suo pensiero sul fallimento grilloleghista. “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l’Italia