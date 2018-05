RENZI | CON ELEZIONI ANTICIPATE NO A ’PARTITO-MACRON’ Video | usa Calenda per Fronte

Governo - RENZI : "Pagliacciata - colpevoli Salvini e Di Maio"/ Video "Elezioni : Pd pronto - mai con Forza Italia" : Governo, Renzi: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili elezioni a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:17:00 GMT)

RENZI : 'Pd in una coalizione larga - ma mai con Forza Italia' : Secondo Matteo Renzi, in caso di elezioni "il Pd dovrà farsi promotore di una grande coalizione con chi sta con l'Europa, con chi non sfascia". Parlando in una trasmissione televisiva ha detto di non ...

Governo : RENZI - Pd per ‘fronte repubblicano’ ma mai con Fi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Pd dovrà, secondo me, farsi promotore di una grande coalizione, con chi sta con l’Europa, con chi non sfascia. Io penso che non accadrà mai che il Pd vada alle elezioni con Forza Italia. Diverso è chiedere ai moderati delusi di votare per questo grande ‘fronte repubblicano’ prima di votare Salvini o DI Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, ...

E RENZI mostra il suo carteggio con Napolitano in difesa di Mattarella : "A me cambiò 2 ministri su 16" : Un carteggio, storico. Quello del 2014 tra l'allora premier incaricato Matteo Renzi e l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E' quanto ha in tasca il segretario dimissionario del Pd mentre si avvia per gli studi di 'Otto e mezzo' su La7. Il carteggio lo mostrerà: a difesa delle prerogative del presidente della Repubblica, proprio nei giorni in cui Sergio Mattarella è sotto il fuoco di Lega e M5s per il suo veto su ...

"Non votiamo la fiducia ma ci asteniamo". La proposta di Martina che "accontenta" i RENZIani : Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina cambia idea e annuncia che proporrà alla Direzione Pd di astenersi, e non votare quindi la fiducia, al Governo Cottarelli nata su iniziativa del presidente della Repubblica. "Il Pd sostiene con piena convinzione l'operato del Presidente Mattarella e la scelta di varare un Governo neutrale che porti alle elezioni anticipate. E proprio per rispettare il carattere di neutralità politica ...

RENZI : “Alle elezioni un fronte ampio guidato dal Pd contro gli sfascisti istituzionali” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi si prepara alle prossime elezioni che vedranno contrapposti "da un lato gli sfascisti istituzionali, dall'altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd". L'ex segretario del Pd annuncia che sarà anche lui in campo per dare una mano, ma questa volta il suo ruolo sarà quello di mediano.Continua a leggere

Governo - RENZI : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

RENZI : si tornerà presto al voto. Scontro tra chi vuole uscire da Europa : Renzi: incapacità di governo tra Lega e 5S Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, riportate nella sua enews. “Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall’Europa e chi vuole un’Italia forte ma dentro l’Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, ...