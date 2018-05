Regeni | pm al Cairo per visionare i video della metropolitana | nuovi verbali e 5% del

Ricostruiti i filmati delle ultime ore di Regeni al Cairo. Ma di Giulio nessuna traccia : La procura di Roma ha acquisito il materiale e procederà ad un'ulteriore analisi, ma dopo due anni e 4 mesi, non esisterebbero elementi utili a chiarire le circostanze del rapimento e dell'uccisione ...

Regeni - recuperati video del metro Cairo : 14.54 "Si è trattato del recupero delle immagini di tutte le stazioni della metropolitana del Cairo in una fascia oraria che è rilevante ai fini delle indagini. Quella in cui è scomparso Giulio Regeni fra le 19 le 21 del 25 gennaio 2016". Così l'ambasciatore italiano al Cairo, Cantini,a margine di una visita del Pm Colaiocco nella capitale egiziana per l'inchiesta sull'omicidio Regeni." Da sottolineare è la collaborazione da parte della ...

Regeni - pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : è caccia agli assassini : Potrebbero essere arrivate a una svolta le indagini sulla morte di Giulio Regeni , il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso al Cairo oltre due anni fa. Il pm della Procura di Roma, Sergio ...

Regeni - arrivano i video della metropolitana : pm al Cairo a caccia degli assassini : La consegna delle immagini delle telecamere ricomposte grazie a un software russo. Gli inquirenti dovranno analizzare 10mila frame e qualche centinaio di...

Regeni - procura di Roma ha incontrato l'ambasciatore italiano al Cairo - : Nella serata di ieri si è svolta una riunione tra il titolare delle indagini, il rappresentante dell'ambasciata in Egitto e il legale della famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 . L'avvocato: "...

Regeni - il 15 maggio pm di Roma al Cairo per recupero delle immagini della metro : L’Italia le chiede dal 2016, dai giorni immediatamente successivi al ritrovamento del cadavere. Le autorità del Cairo finora non hanno voluto consegnarle. Ora l’attesa potrebbe essere finita. Il 15 maggio nella capitale egiziana inizieranno, alla presenza dei magistrati della Procura di Roma, le operazioni di recupero delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della metropolitana Cairota nell’ambito dell’inchiesta sul ...