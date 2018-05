Reddito di inclusione | nuovo modello di domanda 2018

Reddito di Inclusione REI : via alle domande senza nessun requisito familiare : In un momento di grave crisi economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accende ancora una volta i riflettori nei confronti dei soggetti meno abbienti o economicamente svantaggiati. Il Ministero con nota prot. n. 4292/2018 introduce una novità relativa al nucleo familiare. In questo articolo saranno approfonditi ed illustrati i nuovi requisiti, le novità e come richiedere e percepire il Reddito di Inclusione o meglio ...

Il Ministero del Lavoro : “Il Reddito di Inclusione spetta anche ai rifugiati” : Il Ministero chiarisce che è un diritto costituzionale dei rifugiati ricevere l'assegno per il contrasto alla povertà, istituito dal Governo Gentiloni. Dal prossimo primo luglio potrà essere riconosciuto anche ai migranti che sono arrivati in Italia da soli.Continua a leggere

Reddito di inclusione : modifica dei requisiti familiari : La Legge di Bilancio 2018, attraverso l’articolo 1, comma 192, abroga l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 (che ha istituito il Reddito di inclusione). Ne deriva una modifica dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare per l’accesso alla prestazione. Con il messaggio 11 maggio 2018, n.1972, l’INPS ha precisato che la cancellazione di tali requisiti sarà operativa a partire dalle domande ...

Martina come Di Maio - inciampa sul congiuntivo : “Reddito di inclusione? Si facci immediatamente…” : “Ed è fondamentale raccontare l’alternativa credibile che anche in queste proposte che abbiamo presentato. Anziché vagheggiare di lotta alla povertà con strumenti impossibili si facci immediatamente il reddito di inclusione contro la povertà”. Nel corso del suo intervento in conferenza stampa il segretario reggente inciampa sul congiuntivo. Un errore cui è caduto spesso anche il candidato premier del movimento 5 stelle ...

Reddito di inclusione - fino a 540 mensili a famiglia : si allarga la platea dei beneficiari : A partire dal primo giugno si allarga la platea dei beneficiari che potranno accedere al Reddito di inclusione, una misura che permette alle famiglie di ricevere un contributo che arriva fino a 540 euro al mese. Non sarà più necessario avere all'interno del proprio nucleo familiare un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato con almeno 55 anni di età.Continua a leggere

Reddito di inclusione al via - stanziati 300 milioni : requisiti e importi : È stato approvato ieri dalla Conferenza Unificata il decreto di riparto delle risorse destinate alla realizzazione del piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Primo strumento...

Reddito di cittadinanza - Confindustria : "Spreco ingente"/ "Sbagliato sostituire Reddito di inclusione" : Reddito di cittadinanza, Confindustria: "Spreco ingente". Il Centro Studi si dice critico riguardo la sostituzione del Reddito di inclusione introdotta dall'ultimo esecutivo

Pd - al tavolo con i 5 Stelle Europa - Reddito di inclusione - lavoro e ambiente : Infine, la necessità di mettere al centro i temi ambientali, a cominciare dalla decarbonizzazione dell'economia entro il 2025. © Riproduzione riservata 26 aprile 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Reddito di inclusione - l'assegno slitta a maggio. Colpa della fase di test : Reddito di ricollocazione, manca poco. slitta, però, di un mese rispetto alla data prevista in un primo tempo. 'Si pensava di iniziare ad aprile, ma arriveremo a maggio - confermano all'Adnkronos dall'...

Governo - Pd e M5s avviano dialogo sui temi. Martina : “3 punti - c’è anche Reddito di inclusione”. Loro : “Iniziativa utile” : Dallo scontro, al gelo fino al dialogo sui temi. Ci sono i primi tentativi di confronto tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. E passano, come richiesto dai grillini fin dall’inizio, per tre punti programmatici. E’ stato il segretario reggente Maurizio Martina a scongelare ufficialmente i dem: dopo aver passato le scorse settimane arroccati sulla linea dell’opposizione a tutti i costi e dopo i primi segnali ...

Governo - Martina lancia i 3 punti Pd per il dialogo : Reddito inclusione (allargato) - famiglie e lavoro : reddito d’inclusione (allargato), famiglie e lavoro. La strada del Partito democratico per il dialogo passa per tre punti programmatici che guardano al Movimento 5 stelle. E’ il segretario reggente Maurizio Martina a scongelare ufficialmente i dem: dopo le settimane arroccati sulla linea dell’opposizione a tutti i costi e dopo i primi segnali dal ministro uscente Carlo Calenda, senza dimenticare le parole di Piero Fassino e ...

Reddito di inclusione : da luglio sarà universale - parte lo sblocco dei requisiti Video : A partire dal prossimo primo luglio 2018 si allentano i requisiti necessari per ottenere il Reddito d'inclusione [Video], venendo meno i cosiddetti vincoli familiari che in precedenza rendevano più difficile ottenere il via libera al sostegno economico. Con la Manovra 2018 approvata dal Parlamento lo scorso dicembre sono stati infatti abrogati i cosiddetti requisiti familiari, restando in vigore semplicemente quelli di natura economica, oltre ...