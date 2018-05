Rebus governo | Cottarelli al Colle di buon mattino Le opzioni in campo

Governo - CottaRebus : giornata decisiva (con lo spettro dello spread) : Carlo Cottarelli è salito al Quirinale stamattina per un nuovo "colloquio informale" con Mattarella, poi è tornato alla Camera (dove...

GOVERNO M5S-LEGA - TOTOMINISTRI DEL PREMIER CONTE/ Oggi l'elenco dei nomi : Rebus Esteri e Difesa : GOVERNO M5S-LEGA, TOTOMINISTRI del PREMIER CONTE: Oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:13:00 GMT)

Governo Conte - Tesoro unico Rebus : Di Maio e Salvini vogliono l'euroscettico Savona : Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del Governo a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva. I prossimi "step" prevedono...

Governo - resta il Rebus squadra. Salvini insiste su Savona - il piano B è Giorgetti : Il prof anti-euro al Tesoro non piace al Quirinale IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Governo M5S-Lega - toto ministri : Di Maio al Lavoro e Salvini agli Interni. Rebus economia e Difesa : La rinuncia di Luigi Di Maio alla premiership. C'è soprattutto questo nel vertice top secret che il leader del M5S e Matteo Salvini hanno organizzato a Roma in mattinata. È l'incontro decisivo, quello ...

Governo - dopo contratto ora Rebus premier : Roma - E' ancora Rebus premier. Perché Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l'incontro di ieri mattina, non hanno ancora trovato la convergenza sul nome del presidente del Consiglio, 'politico' o 'terzo' che sia. Sul contratto "con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni", mentre "sul nome del premier si fanno dei passi avanti ma non abbiamo ancora chiuso", ha ammesso ieri il capo ...

Governo - il Rebus premier durerà per tutto il weekend : Il rebus sul nome del premier tiene banco in queste ore, e lo farà almeno fino a lunedì, quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) incontrare al Colle Sergio Mattarella...

Rebus governo : accordo su programma - trattative a oltranza su premier - : Intesa Lega-M5S su un contratto di 40 pagine in cui si è trovato un punto di equilibrio sui temi cari alle due forze politiche. Niente riferimenti all'uscita dall'euro. Ora dialogo per il presidente ...

Rebus governo - spread tocca i 150 punti. Piazza Affari maglia nera | : Mercati preoccupati per l'incertezza politica: il valore del differenziale di rendimento con i titoli tedeschi raggiunge picchi che non si registravano da gennaio. Il mercato azionario italiano scende ...

Rebus governo - lo spread tocca i 142 punti. Piazza Affari maglia nera - : Mercati preoccupati per l'incertezza politica: il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è salito oltre i 140 punti per la prima volta da marzo. Il mercato azionario italiano scende dell'1,...

Rebus nuovo governo - Di Maio : 'Chiesto altro tempo'. LIVE | : Il leader dei Cinque Stelle è stato ricevuto dal presidente Mattarella al Quirinale: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per concludere il contratto di governo". E sul premier: "D'accordo con ...

GOVERNO LEGA-M5S - DOMANI VERTICE SALVINI-DI MAIO/ Resta Rebus premier - Casaleggio : "Contratto votato online" : GOVERNO MS5-Lega, ultime notizie, sorpresa Di MAIO: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo VERTICE su flat tax e conflitto d'interessi: DOMANI terzo VERTICE(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:10:00 GMT)

Governo : Rebus premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio (3) : (AdnKronos) – Tra i nomi esterni che circolano in queste ore, tornano quelli dell’ex presidente dell’Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini; agli Esteri, ammesso che la casella non venga occupata da Di Maio, il diplomatico Giampiero Massolo, che rumors volevano in corsa per la premiership, voce smentita seccamente dai 5 Stelle. Tra le ‘quote rosa’ di un possibile Governo giallo-verde, stando al toto-nomi ...

