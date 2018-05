Rapina a casa di De Mita | ' Paura ma non abbiamo perso la calma in questi casi meglio

: Notte diper l'ex presidente del Consiglio,De, e sua moglie, Anna Maria, vittime di una rapina all'interno della lorodi, Avellino, . In quattro, che secondo gli ...

: ?Napoli, 29 mag. (Adnkronos) -nell'abitazione di Ciriaco De, ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco (Avellino). Quattrotori, entrati incon volto coperto da passamontagna, sono stati sorpresi dalla moglie di DeAnna Maria Scarinzi intorno alle 3.30 e si

: ‘Napoli, 29 mag. (Adnkronos) –nell’abitazione di Ciriaco De, ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco (Avellino). Quattrotori, entrati incon volto coperto da passamontagna, sono stati sorpresi dalla moglie di DeAnna Maria Scarinzi intorno alle 3.30 e si sono fatti aprire la cassaforte, dalla quale hanno portato via diversi oggetti di valore e d’oro.Né Dené la moglie sono ...

Deta lanelladi: tanta paura per l’ex presidente del consiglio ultranovantenne, e per la consorte. L'uomo costretto ad aprire la cassaforte(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:31:00 GMT)