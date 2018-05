Rallenta l'economia USA nel primo trimestre : Nel 4° trimestre l'economia era cresciuta del 2,9%. Le spese personali reali , personal consumption expenditure, PCE, , motore principale della crescita americana, hanno registrato un incremento dell'...

OCSE ottimista sull'economia globale ma PIL Italia visto in Rallentamento : L'OCSE si conferma ottimista sulla crescita economica globale , anche se non mancano fattori che potrebbero metterla a rischio. Nell'ultimo Economic Outlook l'Organizzazione per la cooperazione e lo ...

Germania : Rallentamento economia è arrivato in anticipo e in maniera più pronunciata - analisti - : La stabilizzazione della fiducia a maggio è moderatamente incoraggiante dopo diversi mesi di cali consecutivi anche se va rilevato che in quasi tutti i settori le imprese si aspettano un ulteriore ...

Bank of England snobba Rallentamento economia : alzerà i tassi in agosto

Boccia : serve responsabilità - ci sono segnali Rallentamento economia : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervenendo a un convengo sulla 'economia nell'Italia post-ideologica' ha ricordato: «Abbiamo assistito a tattiche elettorali per chi doveva fare il premier con proposte che complessivamente, tra flat tax reddito cittadinanza, ...

ISTAT/ Segnali di Rallentamento per l’economia italiana. Cosa dice l’indicatore anticipatore : ISTAT, Segnali di rallentamento per l'economia e il Pil. La nota mensile dell'Istituto nazionale di statistica fa il punto della situazione. L'indicatore anticipatore(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:26:00 GMT)

Istat - l'economia sta Rallentando : ROMA, 7 MAG - Nell'economia italiana "si rafforzano i segnali di rallentamento delineando uno scenario di minore intensità della crescita". Lo scrive l'Istat nell'ultima nota mensile di aprile. La fiducia di imprese e ...

Zona euro - Commissione vede Rallentamento economia in 2019 - ... : La crescita economica della Zona euro rallenterà quest'anno e il prossimo rispetto al picco visto nel 2017.

L'economia italiana Rallenta Pil su dello 0 - 3% nel trimestre Stime Def - rischio.Disoccupati all'11% : Ma quale crescita dell'1,5% a fine 2018. L'economia italiana ha tirato il freno a mano. Nel primo trimestre del 2018 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali. L'istituto centrale di statistica ha spiegato Segui su affaritaliani.it

Eurozona - Rallenta la crescita della manifattura ma l'economia resta solida. : A livello nazionale , la Germania non è più l'economia traino , superata dai 60,7 punti dei Paesi Bassi , con un indice PMI di 58,1 punti, ai minimi da 9 mesi. L'Italia va a 53,5 punti sui minimi ...

