Rai | a Unomattina si cambia | la nuova coppia Dopo Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Anche la Rai cerca di fare del suo meglio per preparare la stagione estiva. Senza i Mondiali di calcio, il lavoro è sicuramente più serrato. Il primo colpo dell’azienda è quello di dare il via da lunedì 4 giugno a “Uno Mattina Estate”. Su questo fronte la scelta è stata molto strategica, andando a scegliere unagiovane e, sperano in viale Mazzini, anche vincente. Da quest’anno, infatti, il programma avrà al timone unaformata da Massimiliano Ossini e Valentina Bisti. Un’annata d’oro per il conduttore, che“Linea Bianca” e “Mezzogiorno in famiglia” si conquista il terzo programma della stagione in Rai. Il famoso contenitore di attualità, realizzato in collaborazione con il Tg1, andrà in onda nella sua versione estiva su Rai 1 tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 6:45. Ormai è diventato ...