Quella droga nell' auto di Filippone | la cocaina tra stress e dipendenza

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La storia di Fausto, uomo di 49 anni e dirigente aziendale nel settore dell’abbigliamento ha fatto molto scalpore. La recente morte della madre viene considerata dagli inquirenti una delle possibili cause del suo gesto folle. L'uomo, il 20 maggio scorso, ha letteralmente scaraventato la moglie dal balcone e, in seguito, la figlia di 10 anni da un cavalcavia, per poi seguirla alcune ore dopo. A nulla sono valsi gli sforzi gli sforzi dei Volontari del Soccorso e uomini del supporto psicologico per farlo desistere. La svoltae indagini si è avuta ben 8 giorni dopo l'accaduto, quando sono stati trovatia macchina del defunto manager 50 grammi di, insieme ad una sostanza sconosciuta all'interno di una siringa usata. La, ladei businessmen La, l'alcaloide presente naturalmentee foglie di coca, sarebbe unamolto popolare ai 'piani ...