Quando Salvini diceva | Se andiamo al governo usciamo dall' euro

Quando Salvini diceva : 'Non serve referendum - se vinciamo usciamo dall'euro' : 'Non serve un referendum perché sarebbe un massacro per l'economia italiana. Io dico che, se la Lega va al governo, noi usciamo dall'euro'. Lo diceva nel luglio del 2016 il leader del Carroccio Matteo Salvini, in occasione del Festival del Lavoro. Un video ...

Salvini : “Troppi italiani usano psicofarmaci”. Pensa che ridere Quando avranno tutti una pistola sul comodino : www.spinoza.it L'articolo Salvini: “Troppi italiani usano psicofarmaci”. Pensa che ridere quando avranno tutti una pistola sul comodino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quando M5S diceva “Mai con la Lega” e “Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme” : L'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Ma quante volte i pentastellati, Di Maio e Fico in testa, nel corso degli anni hanno dichiarato: "Mai con la Lega"? Molte, moltissime. Ecco una breve carrellata di dichiarazioni ormai contraddette dai fatti.Continua a leggere

Luigi Bisignani sapeva tutto : Quando Gianroberto Casaleggio gli disse - 'sarà governo Lega-M5s'. E ora su Matteo Salvini... : Luigi Bisignani lo aveva detto e scritto già nel 2005: il governo? Sarebbe stato Lega-M5s , proprio quello che sta succedendo in questi giorni. E Bisignani ne scrive su Il Tempo , ricordando quanto ...

Quando Salvini e Di Maio si odiavano : D'amore e d'accordo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini nelle ultime ore hanno messo sul campo un 'contratto di governo' che di fatto potrebbe portare alla nascita di un esecutivo giallo-verde. I due si ...

Quando Grillo diceva "mai con Salvini - complice della distruzione del Paese" : "Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del Paese". Lo scriveva Beppe Grillo. Era il 23 gennaio 2017. Colpisce oggi leggere questo tweet del garante e...

Quando i grillini erano pro Putin Lodi alla Russia come SalviniPoi svolta di Di Maio verso Trump : “Quando i grillini erano pro Russia”, si potrebbe chiamare così il titolo di un saggio sulle giravolte, una delle tante, che il movimento Cinque Stelle ha compiuto sulla politica estera. Infatti, prima che Giggino si (ri)convertisse alle tematiche atlantiche il Movimento faceva concorrenza a Salvini quanto a Lodi per Mosca. Segui su affaritaliani.it

Amedeo Laboccetta avverte Matteo Salvini : 'Quando Gianfranco Fini ha deciso di non fumare più ha perso colpi' : Ancora una volta Vittorio Feltri ha ragione, anche quando affronta temi fumosi come il tabacco, le Marlboro. Ed i tormenti di Matteo Salvini . Sottolineare che il fumo fa malissimo è un'ovvietà. Ma è ...

Di Maio : “Quando Salvini vorrà il bene dell’Italia ci faccia uno squillo”. Lui : “Incontro? Se mette veti è difficile” : “Quando Salvini vorrà governare per il bene dell’Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo”. Luigi Di Maio risponde al leader del Carroccio dopo che il centrodestra, riuniti ad Arcore, ha ribadito la compattezza del centrodestra. Ovvero dopo che la Lega ha deciso di non mollare, almeno per ora, l’ex Cavaliere. Salvini ha replicato, soffermandosi sul fatto ...

Di Maio : 'Quando Salvini vorrà governare ci faccia uno squillo' | : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza", ha scritto su Facebook il leader del M5s nel giorno del vertice del centrodestra ...

Di Maio sfida Salvini : Quando decide ci faccia uno squillo : Il leader pentastellato su Facebook: 'Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto' - Dopo la grigliata sulle colline di Ivrea con Casaleggio e Beppe Grillo, Luigi Di Maio riprende il suo tour ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

Matteo Salvini - la promessa : 'Quando sarò al governo via le sanzioni alla Russia' : Quale appello? Presto detto: ' Via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana'. L'appello, per inciso, è arrivato su Libero , in un'intervista in cui ...