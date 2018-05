Quando Padre Pio pregava per qualcuno recitava queste parole

Uccide il padre e dice di volersi suicidare - Quando gli agenti arrivano gli spara dal tetto : Il 21enne aveva avvertito la sorella che si era rivolta alla polizia ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, il giovane ha sparato col fucile dal tetto. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito.Continua a leggere

Biondo e il padre che lavora in Rai. Maria De Filippi rivela : «Quando me l'ha detto - mi è preso un colpo» : Nello speciale che Verissimo dedica ad Amici c'è spazio per tutti i ragazzi rimasti in gara e per le loro esibizioni. Maria De Filippi e Silvia Toffanin presentano le due squadre, la...

Roma - il Quadraro e quel rastrellamento dimenticato del 1944. “Mio padre? Lo portarono via Quando avevo 7 anni” : quello del Quadraro, del 17 aprile del 1944, è stato un rastrellamento paragonabile in termini di numeri a quello del ghetto di Roma di pochi mesi prima, il 16 ottobre 1943. Eppure dell’operazione Balena – lamentano gli abitanti di quest’area nel sud-est della Capitale – i libri di storia non ne parlano. Anche qui, quel giorno, oltre mille uomini – tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni – vennero portati via, fino in ...

Come si cambia Quando si diventa padre - le foto : Un genitore vive due vite: una prima e l’altra dopo la nascita del suo bambino. Nulla è più Come prima: le donne diventano mamme, gli uomini si trasformano in papà. Ed è proprio questo passaggio ad avere colpito l’attenzione del fotografo londinese delle celebrità, Tom Oldham, che ha trascorso 72 ore in un reparto maternità del Regno Unito per realizzare la sua serie di ritratti Becoming a father, diventare padre. Il lavoro è stato preparato per ...