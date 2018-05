Quando Diana e William si vendicarono dei paparazzi

500 Miglia Indianapolis 2018 : Quando si corre? Programma - orari e tv. Ci sarà Fernando Alonso : Fernando Alonso ci riprova e domenica 27 maggio sarà al via della 500 Miglia di Indianapolis 2018, la mitica corsa di endurance sul celebre ovale statunitense. Uno degli eventi sportivi più attesi oltreoceano regalerà grandissime emozioni e sarà molto seguito in Europa visto il grande affetto che il pubblico prova per il pilota spagnolo, due volte Campione del Mondo in Formula Uno e desideroso anche di vincere in questa categoria ...