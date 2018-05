Putin non presenzierà agli allenamenti della Russia

Mondiali : Putin non va agli allenamenti della Russia : Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell’inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Penso sia meglio che il presidente non assista agli allenamenti della nazionale prima dei Mondiali. Nessuno dovrebbe distrarre gli atleti dalla preparazione” ha dichiarato Peskov commentando l’invito rivolto a Putin dal ct della nazionale russa ...

Russia, Vladimir Putin: "Non mi ricandiderò fra sei anni"

Iran - Putin : spiacevoli conseguenze se accordo non preservato : Se l'accordo sul nucleare Iraniano non dovesse essere preservato, potrebbero esserci "conseguenze spiacevoli": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo un incontro a San Pietroburgo con il ...

I leader alla corte di Putin - ma meglio non gli facciano i conti in tasca : Roma. Il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano ha offerto alla Russia una chance importante per rimettersi al centro delle trattative e degli equilibri mondiali, ambizione che il Cremlino coltiva da sempre. Dall’8 maggio, giorno in cui il presidente americano ha giurato che l’A

Il nuovo quarto governo del non-cambiamento di Putin : Nemmeno il comparto economico è stato messo sotto cambiamenti, eppure è l'economia l'obiettivo dichiarato di questo quarto governo-Putin. Il ministro delle Finanze resta Maxim Oreshkin , un ...

Cannes 2018 - il regista Kirill Serebrennikov agli arresti. Putin : “Non vi posso aiutare - giustizia indipendente” : “Putin ci ha risposto ieri (mercoledì per chi legge, ndr), circa la possibilità di permettere a Kirill Serebrennikov di viaggiare, dicendo sia al Festival di Cannes che al governo francese che sarebbe stato lieto di aiutare, ma che in Russia la giustizia è indipendente“. L’organizzazione ha spiegato così la sedia vuota, con tanto di cavaliere in bella vista a ricordare il nome del regista assente, alla conferenza stampa del ...

Israele vs Iran : “razzi su Golan”. Raid Siria - 23 morti/ Media Tel Aviv “Putin - non Trump - chiave per la pace” : Siria, razzi Iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture Iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:40:00 GMT)

L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata. In diverse città dove ...

Russia - il popolo anti-Putin scende in piazza : «Non è nostro zar». Scontri e arresti : «Non è il nostro zar». Con questo slogan, sostenitori dell'oppositore Aleksei Navalny hanno protestato in decine di località della Russia, a partire da Mosca e San...