I Carabinieri di Bari stanno eseguendo un decreto didi beni, emesso ai sensi della normativa antimafia, per per un valore di circa 3 mln di. I beni oggetto dellasono riconducibili a Luigi Curci, 62 anni, ritenuto esponente della criminalità organizzata di Cerignola (FG), che aveva reinvestito i proventi di attività illecite in beni mobili e immobili. Scattati i sigilli su 4 appartamenti, 2 locali commerciali,1 capannone industriale, un'auto e un terzo del capitale sociale di un'autoscuola.(Di mercoledì 30 maggio 2018)