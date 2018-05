PUBG | i problemi di performance su Xbox One saranno sistemati nelle prossime settimane

eurogamer

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Una settimana fa è stata rilasciata una patch per la versioneOne di PlayerUnknown's Battlegrounds, oltre ad introdurre la mappa Miramar l'aggiornamento avrebbe dovuto migliorare sensibilmente ledi gioco. Tuttavia i giocatori hanno notato un calo drastico delle prestazioni dopo aver installato la patch, Bluehole ha però preso in mano la situazione e ha rassicurato i fan tramite un post sul forum.Come infatti riporta Gamingbolt, sembra che questisiano un effetto collaterale della nuova funzionalità di streaming, Bluehole ha affermato cheverrà migliorata e che anche le prestazioni subiranno un miglioramento. Sembra che questisi verifichino maggiormente nella mappa Miramar. PlayerUnknown's Battlegrounds, comunemente abbreviato in, è un massively multiplayer online di tipo Survival Game sviluppato e pubblicato da ...