Psg pronto a offrire 45 milioni l' anno a Ronaldo

Buffon : pronto un contratto di due anni per il Psg. La firma non appena si sarà risolto il rapporto con la Juve : Secondo quanto trapela da Parigi, per l'ufficialità bisogna aspettare il 30 giugno, scadenza del contratto di Gigi

Neymar - pronto a lasciare il Psg : il Madrid e lo United in agguato : In effetti, pensandoci bene, ormai sembra esserci poco da fare. D'altronde il tempo passa, il ridicolo è scivolato da un po' nel grottesco: eppure il mondo del pallone ancora non riesce a comprendere che pagare cifre folli per comprare un giocatore sia un gesto esteticamente offensivo. Non lo capiscono. Così ora l'Europa del calcio è costretta a ...

Conte prossimo allenatore del Psg - pronto un contratto plurimilionario [CIFRE e DETTAGLI] : La proprietà del PSG è al lavoro per trovare un sostituto di Unai Emery che, come molti dei suoi predecessori, ha fallito l’assalto alla Champions League. L’allenatore spagnolo, che in carriera ha vinto più volte l’Europa League, viene dato in sicuramente in uscita ed è già partito il casting per il nome del nuovo allenatore dei parigini. Secondo quanto scrive il Guardian, Antonio Conte è il favorito numero uno, tanto che il ...

