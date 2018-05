PSG-Cristiano Ronaldo | offerta shock | pronti 45 milioni a stagione

Pazzo PSG : pronta un’offerta da capogiro per convincere Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo ha dichiarato senza giri di parole di voler lasciare il Real Madrid dopo l’ennesimo successo in Champions League, il Psg si è fiondato sul calciatore Quarantacinque milioni di euro netti a stagione. Sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo ‘As’, l’offerta faraonica che il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul tavolo per portare a Parigi Cristiano Ronaldo che al termine ...

Cristiano Ronaldo al PSG - offerta faraonica : tridente da sogno con Neymar e Mbappè ed in porta Buffon - squadra stellare : Può nascere un Psg fortissimo ed ancora più forte con l’obiettivo di vincere tutto nella prossima stagione, il club francese è veramente scatenato ed adesso è al lavoro per piazzare il più grande colpo di mercato di sempre: Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di formare un tridente pazzesco con Neymar e Mbappè. Stipendi di 45 milioni netti, sarebbe queste l’offerta shock presentata dal Pag al fuoriclasse portoghese per portarlo a ...

