Pronostici NBA Finals 31-5-2018

Pronostici NBA 25-26 maggio 2018 : consigli scommesse : La conclusione delle finali di conference, e l’arrivo delle tanto attese NBA Finals, è vicina. Chi avrebbe mai messo la mano sul fuoco sicuro di vedere Houston e Boston in vantaggio 3-2 nelle rispettive serie contro Golden State e Cleveland e con in mano due match point con tanto di pass per le Finals? Io no di certo, ma del resto i playoff sono belli per questo, perché le sorprese sono dietro l’angolo. Procediamo subito con le ...

Pronostici NBA 21-22 maggio 2018 : consigli scommesse : Siamo dunque giunti a gara 4 con Boston e Golden State in vantaggio per 2-1 nella serie rispettivamente su Cleveland e Houston. Dopo che i Cavs hanno accorciato le distanze in gara 3 e Golden State si è portata in vantaggio, andiamo ad analizzare i possibili esiti di gara 4 di entrambe le serie. Pronostico Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 21-5-2018 Dopo che l’effetto Quicken Loans Arena ha portato i suoi esiti in gara 3, ...

Pronostici NBA 13-15 maggio 2018 : consigli scommesse : Al via finalmente le conference finals in cui si affronteranno nella eastern, Boston e Cleveland, e nella western Golden State e Houston. Tutto è andato come previsto, con le 4 migliori squadre del panorama NBA che si affrontano nell’ultima tappa prima delle attesissime Finals. Questo, come per le Finals, è sempre uno dei momenti più attesi perché ora è dove ci si diverte e si vedono i protagonisti dare il meglio di se, ma, allo ...

Pronostici NBA 9-5-2018 : consigli scommesse : Una sola partita di scena stanotte tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, l’ultima che manca per conoscere ufficialmente le 4 finaliste delle rispettive conference. Ultimo verdetto che verrà dunque stabilito al termine di questa serie, in cui la vincente delle due raggiungerà i Cleveland Cavaliers di King James in finale di Eastern conference. Nella Western invece è già tutto deciso con la finale che vedrà di fronte i Rockets e gli ...

Pronostici NBA playoffs 8-9 maggio 2018 : Continuano i playoff NBA con tutte le 4 serie rimaste che hanno preso una piega decisamente ben delineata. Nella Eastern Conference infatti sia Boston che Cleveland conducono per 3-0, mentre in quella della Western Conference i Rockets e gli Warriors sono sul 3-1. Insomma non dovrebbe mancare molto per scoprire i nomi delle finaliste di Conference. Ma iniziamo subito a vedere tutte le prossime 4 gare in programma. Pronostico Philadelphia ...

Celtics-76ers e Raptors-Cavaliers Pronosticio - Nba - : In questo articolo troverai molte informazioni utili sulle partite come i probabili quintetti di partenza, il nostro pronostico e dove vedere la partita in tv e in streaming. Gara 1 che i Raptors ...

Pronostici NBA 20-21-22 aprile 2018 : consigli scommesse : Tutti in campo in questi tre giorni per le gare 3 e 4 dei playoffs NBA che hanno già riservato molte sorprese, e chissà quante altre ci aspettano! Andiamo subito all’analisi delle 7 partite in programma. Pronostico Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 20-4-2018 Con la serie in parità sull’1-1, ci si sposta tutti ad Indiana nella casa dei Pacers. Dopo la memorabile prestazione da 46 punti di LeBron James, che è valsa alla ...

Pronostici NBA 18-19 aprile 2018 : consigli scommesse : Altre sei partite in programma in questa due giorni di NBA playoffs con i primi turni che avanzano tutt’altro che privi di sorprese. Abbiamo infatti assistito alla super prestazione di D-Wade che con i suoi 28 punti dalla panchina ha riportato la serie in parità, e che ora si sposterà in quel di south beach per gara 3 e 4. Vedremo quali altre sorprese ci riserveranno questi playoffs, che di certo non hanno deluso le aspettative. ...

Pronostici NBA playoffs 16-17 aprile 2018 : consigli scommesse : Dopo le tanto attese gare 1 che hanno dato il via ai playoff NBA, di scena nelle prossime due nottate altre 5 partite. Un inizio che poteva essere decisamente peggiore visto lo scoppiettante overtime tra Boston e Milwaukee e la sorprendente vittoria di New Orleans a casa di Portland. Prestazioni convincenti invece per Golden State e Philadelphia, in cui l’italiano Marco Belinelli ha messo a referto il suo career-high di 25 punti nei ...

Pronostici NBA playoffs 14-15 aprile 2018 : consigli scommesse : Al via finalmente i tanto attesi playoff di NBA con le migliori 16 squadre della regular season pronte a darsi battaglia per la conquista del tanto ambito Larry O’Brien trophy. Si comincia il 14 aprile con Golden State – San Antonio ad aprire le danze alle 21:00 ora italiana e Washington – Toronto alle 23:30. Via via tutte le altre con la novità di quest’anno che prevede tutte e 16 le squadre in campo per gara 1 ...

Playoffs NBA 2018 : accoppiamenti e Pronostici : Basta scherzare, d’ora in poi si inizia a giocare sul serio, perché nel weekend partono i Playoffs NBA, la cui parola chiave quest’anno è equilibrio. A differenza degli ultimi anni, dove i campioni in carica di Golden State e dei finalisti Cavaliers partivano nettamente avanti a tutti gli altri, adesso è diverso e non solo perché Warriors e Cleveland non sono le teste di serie numero uno delle rispettive conference. Tra le sedici franchigie ...