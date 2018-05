Produzione industriale in accelerazione a maggio : Le speculazioni sulla finanza italiana per via delle incertezze politiche non hanno intaccato la Produzione industriale italiana , che si mostra in accelerazione nel mese che sta per concludersi. ...

FCA - Bloomberg : “Col nuovo piano industriale stop alla Produzione di modelli di massa in Italia” : In fin dei conti Sergio Marchionne, gran visir di FCA, lo aveva detto chiaro e tondo lo scorso marzo: “La rilevanza di Fiat per il pubblico è diminuita. Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500”. Il che dovrebbe presupporre un consistente ridimensionamento dell’attuale offerta di prodotto. Non sorprende, ...

USA - Produzione industriale in rialzo oltre le attese : Cresce oltre attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di aprile . Il dato ha registra una salita dello 0,7% dopo il +0,7% rivisto di marzo , +0,5% il preliminare, , risultando al di ...

Giappone : sale oltre le stime la Produzione industriale in marzo : sale nel mese di marzo la produzione industriale Giappones e, cresciuta dell'1,4% mensile destagionalizzato. Il dato diffuso oggi dal Ministero dell'economia e dell'industria , Miti, rivede al rialzo la precedente stima dell'1,2% mensile. La crescita annua grezza risulta in crescita del 2,4% , 2,2% prima stima, . Ricevi aggiornamenti su Calendario ...

Giappone - Produzione industriale rivista al rialzo : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , ha fatto segnare un aumento nel mese di marzo dell'1,4% . ...

Eurozona - torna a crescere la Produzione industriale : Segnali di ripresa dopo due mesi con segno meno per la produzione industriale dell'Eurozona. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , Eurostat, , l'output ha ...

Cina - sopra le attese la Produzione industriale : Continua la ripresa nel 2018 per la produzione industriale cinese. Nel mese di aprile, l'output è aumentato del 7% , evidenziando una accelerazione rispetto al +6% di marzo, superando le attese che ...

In Italia torna a crescere la Produzione industriale. Bene i consumi : Trainano l'economia - in questo confronto - i settori dell'energia elettrica e del gas , +11,9%, , della farmaceutica , +4,6%, , delle industrie tessili , +4,2%, . Diminuzioni si registrano invece ...

Crescita - nel primo trimestre Produzione industriale ferma. Quella di auto cala del 2 - 5% : il dato peggiore da 5 anni : Dall’Istat arrivano nuovi dati sul rallentamento dell’economia italiana. Nel primo trimestre 2018 la produzione industriale è rimasta ferma rispetto ai tre mesi precedenti e Quella di auto, che da anni traina l’industria italiana, ha segnato un -2,5%, il dato peggiore da cinque anni. Per trovare una flessione più ampia bisogna tornare al secondo trimestre del 2013, quando era stata del 4,8%. Su base annua la produzione di ...

Spagna - accelera la Produzione industriale a marzo : Teleborsa, - Mese di marzo in forte crescita per la produzione industriale in Spagna a febbraio. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale della Spagna , INE, , si registra su anno un aumento della ...

Francia - scende a marzo la Produzione industriale : Calo inaspettato per la produzione industriale francese. Nel mese di marzo, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una discesa dello 0,4% rispetto al +1,1% di febbraio, dato