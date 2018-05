Prodotta la prima cornea da stampante 3D

«Catch-22» : la prima serie di George Clooney (co-Prodotta da Sky) : Anche George Clooney sbarca in Tv. L’attore americano interpreta e dirige Catch-22, una serie evento in sei parti tratta dall’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 di Joseph Heller (pubblicato in Italia con il titolo Comma 22) e che andrà in onda su Sky Atlantic nel 2019 (negli Stati Uniti sarà disponibile sul servizio di streaming Hulu). LEGGI ANCHE«Il miracolo»: la serie senza regole di Niccolò Ammaniti La serie, che sarà girata tra ...