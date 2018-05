Processo Durini | i genitori di Lucio gridano fuori dal tribunale | “Siamo orgogliosi”

Noemi Durini - a Processo il fidanzato. Giudice dice no a messa alla prova : Il gup del Tribunale per i Minori di Lecce Aristodemo Ingusci ha accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali difensori del ragazzo, in carcere per l’omicidio di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia sua fidanzata, uccisa il 3 settembre 2017. Il gup ha rigettato la richiesta di messa alla prova, all’epoca dei fatti 17enne, e ha disposto l’inizio del procedimento per il 2 e 3 ottobre 2018. È accusato di omicidio volontario ...