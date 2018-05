Prima cornea stampata in tre dimensioni con cellule staminali | di cosa si tratta

Prodotta la Prima cornea da stampante 3D : «Molti gruppi nel mondo hanno cercato di realizzare il bio-inchiostro ideale per rendere questo processo fattibile - commenta Connon - Il nostro gel unico mantiene le cellule staminali in vita mentre ...

Ecco la Prima cornea stampata in 3D con cellule staminali : “In futuro una riserva illimitata per trapianti” : È pronta la prima cornea stampata in 3D, ottenuta con uno speciale bio-inchiostro fatto di cellule staminali umane e sostanza aggreganti. Ottenuto nell’università britannica di Newcastle e pubblicato sulla rivista Experimental Eye Research, il risultato è un prototipo, come rilevano gli autori della ricerca, Abigail Isaacson, Stephen Swioklo e Che Connon. Dopo gli ultimi perfezionamenti la tecnica potrà “assicurare in futuro – dicono ...