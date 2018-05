Prezzi benzina | diesel e gpl | ancora quiete sulla rete carburanti

Benzina - diesel e gpl : Prezzi fermi : Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self service a 1,646 euro/litro (+6 millesimi, pompe bianche 1,621), diesel a 1,520 euro/litro (+6, pompe bianche 1,498). Benzina servito a 1,757 euro/litro (+6, pompe bianche 1,661), diesel a 1,635 euro/litro (+7, pompe ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : ancora rialzi per Eni e IP : Proseguono i rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Dal 21 marzo scorso si tratta del 12° intervento al rialzo per Eni, per un totale di 12 centesimi al litro. Le medie dei Prezzi praticati comunicati dall’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la ...

Benzina e diesel - la corsa dei Prezzi : Roma, 25 mag. – (AdnKronos) – Non si ferma la corsa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Dopo il giro di rialzi delle ultime 24 ore, che ha riguardato tutti i maggiori marchi, anche questa mattina – secondo la rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’ – Eni e IP mettono di nuovo mano ai listini aumentando di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Dal 21 marzo scorso, quando i ...

Benzina e diesel - Prezzi in forte rialzo : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Dopo la pausa di ieri, questa mattina tornano a salire con forza i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, complice anche il tonfo dell’euro, ai minimi dallo scorso novembre. Il prezzo del gasolio è ai massimi dal dicembre del 2014. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, tutti i marchi principali (Eni, Esso, IP, Q8, Tamoil e Italiana Petroli) hanno aumentato di un centesimo al ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : torna la calma sulla rete carburanti nazionale: non si registrano oggi interventi al rialzo sui Prezzi raccomandati delle compagnie, dopo due settimane di aumenti. Sul territorio prosegue la crescita dei Prezzi praticati per effetto dei movimenti in salita dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Benzina e diesel - continuano gli aumenti e i Prezzi vanno alle stelle : mai così alti dal 2014 : continuano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, con il petrolio Brent ormai sempre più vicino agli 80 dollari al barile spinto dalle tensioni su Venezuela e Iran (con l'aggiunta per i compratori...

Prezzi benzina - diesel e gpl : non si fermano i rialzi sulla rete carburanti : Prosegue la fase di rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila ...

Benzina e diesel - Prezzi ai massimi da 4 anni : Non si fermano i rialzi dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, con il Brent sempre più vicino agli 80 dollari al barile spinto dalle tensioni su Venezuela e Iran , con l'aggiunta, per i ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi in rialzo : Prosegue la fase di rialzi dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, sabato Esso e IP hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ‘Staffetta’, rilevati alle 8 di ...

BENZINA/ Nuovo aumento dei Prezzi - il pieno supera i 100 euro : BENZINA, Nuovo aumento dei prezzi che salgono ai massimi da tre anni. Il pieno può anche superare i 100 euro e le prospettive non sembrano buone visto il costo del petrolio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:46:00 GMT)

Prezzi benzina - diesel e gpl : raffica di aumenti sulla rete carburanti : Nuova raffica di aumenti sulla rete carburanti: dopo i rialzi di Eni, oggi si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati di benzina e diesel da parte di IP, Italiana Petroli, Q8 e Tamoil (+1 cent su entrambi i carburanti). Prosegue quindi l’andamento in crescita dei Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del ...