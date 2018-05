Precipita per sei piani nel vano ascensore | morta una donna

Roma - prende l'ascensore e Precipita per sei piani : donna muore : Tragedia a Roma , dove una donna è precipitata per sei piani nella tromba dell' ascensore ed è morta . E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita , al civico 217. La vittima aveva ...

Tivoli - due persone morte dopo essere Precipitate da cavalcavia dell’autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Maltempo - Coldiretti : SOS nei campi per le Precipitazioni anomale di maggio : L’arrivo del sereno è atteso nelle campagne dove le precipitazioni anomale di maggio hanno sconvolto i cicli colturali impedendo le semine, ritardando la maturazione e distruggendo i raccolti. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del clima impazzito che ha provocato nei campi danni superiori ai 400 milioni dall’inizio dell’anno. L’ultima ondata di Maltempo con pioggia, temporali e grandine ha colpito a macchia di ...

Aosta - alpinista Precipita per 400 metri e muore : la tragedia sotto gli occhi della figlia : La vittima, un uomo di 61 anni di Como, è precipitata per alcune centinaia di metri. L'incidente si è verificato a circa tremila metri di quota. Ad assistere alla scena e a dare subito l'allarme è stata la figlia che scalava insieme a lui. Secondo quanto riferito ai soccorritori, padre e figlia avevano scalato la parete nel corso della notte.Continua a leggere

Cuba - aereo con 104 passeggeri Precipita dopo il decollo da L'Avana : "Ci sono superstiti" : Disastro aereo a Cuba. Un aereo di linea si è precipitato subito dopo il decollo dall'aeroporto di L'Avana: a bordo 104 passeggeri. Incidente aereo a Cuba: le ultime notizie...

Cuba - aereo Precipita con 104 passeggeri : ci sono 3 superstiti : Tre passeggeri che viaggiavano sull’aereo caduto oggi poco dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana sono sopravvissuti all’incidente, e sono stati ricoverati in condizioni critiche. Lo rende conto Granma, organo ufficiale del Partito Comunista Cubano, nella sua edizione online. L'articolo Cuba, aereo precipita con 104 passeggeri: ci sono 3 superstiti sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti lavoro : tre operai Precipitano da piattaforma : Succede ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno; riportano gravi traumi al torace. A Torino uomo precipita nella tromba di un ascensore a cui stava lavorando. Camusso: 'Superato qualunque ...

Arquata : 3 operai Precipitano da una gru - tutti gravi. Sistemavano ponte danneggiato dal sisma : I tre operai - tutti stranieri - sono precipitati da una piattaforma mentre effettuavano lavori di sistemazione al pilone di un cavalcavia danneggiato dal terremoto del 24 agosto 2016. Le loro condizioni sono gravi.Continua a leggere

Catanzaro - crolla un balcone : 5 ragazzi Precipitano per quattro metri : Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un balcone al primo piano di una palazzina a Catanzaro. quattro ragazze e un ragazzo, che al momento dell’incidente si trovavano sul balcone, sono finiti sulla strada sottostante dopo un volo di circa quattro metri. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Precipita nel pozzo - trovano due corpi mummificati. Ricordate il caso dei piccoli Ciccio e Tore a Gravina di Puglia? Caso riaperto : Ricordate il Caso di Filippo Pappalardi? Era stato sospettato ingiustamente dell’omicidio dei figlioletti, Ciccio e Tore, due fratellini di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006. Ora ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura del fascicolo sulla morte dei bimbi. “I miei figli si potevano salvare – dice Pappalardi – C’è qualcuno che li avrà sempre sulla coscienza, ma prima o poi la verità verrà ...

Selfie mortale sulle scale mobili : neonata Precipita e muore/ Video - mamma perde l'equilibrio per lo scatto : Selfie mortale sulle scale mobili: neonata precipita e muore, Video. mamma perde l'equilibrio per lo scatto e la figlia le sfugge dalle braccia. Fatale la caduta nel vuoto. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:35:00 GMT)

Mogliano Veneto - bimba di 3 anni Precipita dal terrazzo/ Ultime notizie : arrestata madre per tentato omicidio : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: Ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:56:00 GMT)

Montagna : Precipita per 10 metri nel savonese - ferito : Ancora un delicato intervento per l’equipaggio di Drago 65 dei Vigili del Fuoco di Genova. Alle 18 circa è scattato l’allarme per un incidente alpinistico: nella falesia di Castelbianco da una parete di roccia, in provincia di Savona, un arrampicatore italiano di circa 30, probabilmente per una manovra errata, è caduto da un’altezza di circa 10 metri. Nell’impatto l’uomo ha riportato una frattura della caviglia. Per ...

Milano - bimbo di 3 anni Precipita dal balcone per inseguire la palla e muore : Stava giocando in casa con una pallina, che è rimbalzata in strada. E lui, volendola recuperare, è precipitato dal balcone dell’appartamento da un’altezza di 15 metri. Un bimbo di origine pakistana è morto così la sera del 10 maggio intorno alle 20.30, a Seggiano di Pioltello, in provincia di Milano, dove abitava con la famiglia. Non è ancora ancora chiaro se abbia inseguito il tragitto del pallone o se si sia sporto nel vuoto per ...