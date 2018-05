Prada vi dà il benvenuto nella sua Nylon Farm | ecco l’episodio 01

vanityfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Alle sfilate uomo e donna per l’Autunno-Inverno 2018/19 si era già intuito che il, il materiale più amato da Miuccia, quello che nelle sue mani è diventato emblema di un marchio riconosciuto in tutto il pianeta, quello che da sempre ne scandisce la storia, sarebbe stato il protagonista assoluto non solo sulle passerelle e nelle boutique del mondo, ma di un progetto ben più vasto.ne ha fatto un uso abbondante e sofisticato nelle ultime collezioni, conferendogli una rinnovata, elegante utilità, impiegandolo per cappotti, caban e completi da uomo, giacche over, gonne dritte e maxi T-shirt da donna. Va da sé che, con cotante premesse, ci si dovesse aspettare l’exploit finale. Che è arrivato con il lancio del nuovo progetto cinematografico in quattro episodi dal titolo. LEGGI ANCHEE la Fondazioneapre il suo cinema Con la prima puntata, presentata ...