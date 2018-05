Povertà : Comune Vicenza - per Rei da 1/06 non più previsti requisiti familiari : Vicenza, 30 mag. (AdnKronos) – Per accedere al Rei, il reddito di inclusione destinato dallo Stato a famiglie in situazione di disagio economico che aderiscono a progetti di attivazione sociale e lavorativa, dall’1 giugno non è più necessario avere particolari requisiti familiari.Lo comunica il settore servizi sociali del Comune di Vicenza ricordando che tale abrogazione, prevista nella legge di bilancio 2018, ha lo scopo di ...