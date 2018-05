meteoweb.eu

: Pound, Mile, Foot: la guida essenziale per sopravvivere al tuo prossimo viaggio nel Regno Unito o negli Stati Uniti… - MISTERO_MISTERI : Pound, Mile, Foot: la guida essenziale per sopravvivere al tuo prossimo viaggio nel Regno Unito o negli Stati Uniti… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Prima di viaggiare per le vacanze o addirittura trasferirti in un paese anglofono, in particolare nelUnito o negli Stati Uniti, ci sono alcune cose che dovrai imparare. Non aspettarti quindi che tutto sia super easy ma preparati per i tuoi homework. ABA English, scuola d’inglese online con milioni di studenti in tutto il mondo, ha preparato per te laper trasformarti in un vero citizen anglofono ed evitarti spiacevoli inconvenienti come rimanere senza benzina, perderti nel trasporto pubblico londinese o non calcolare bene le distanze. Inglese britannico o americano? Quale pesa di più? Una delle differenze più peculiari dei paesi anglofoni risiede nell’unità di misura usata, diversa da quella italiana. Quando si parla di volume, troviamo Pint (pinta), una parola che si riferisce a una misurazione volumetrica e non a un tipo di bicchiere. Esistono due ...