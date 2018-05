Potrebbe essere in corso un attacco al ministero degli Interni a Kabul | dice Reuters

Il latte di scarafaggio è più nutriente di quello di mucca e Potrebbe un giorno essere la nostra colazione : La zoologa Barbara Stay, dell'Università dell'Iowa, ha scoperto che il 'latte di scarafaggio' sarebbe una delle sostanze più nutrienti e ricche di calorie al mondo - composta di grassi, zuccheri e ...

Un nuovo smartphone Xiaomi è stato approvato dal TENAA e Potrebbe essere il prossimo Redmi 6A : Un nuovo smartphone del produttore cinese è stato approvato dal TENAA e potrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi Redmi 6A. Il cuore di Xiaomi Redmi 6A sarà probabilmente uno Snapdragon 625 con RAM da 2 GB, 3 GB e 4 GB affiancati da 16 GB, 32 GB e 64 GB per lo storage, inoltre il dispositivo dovrebbe arrivare in almeno 10 varianti di colore. L'articolo Un nuovo smartphone Xiaomi è stato approvato dal TENAA e potrebbe essere il prossimo Redmi 6A ...

Harry e Meghan - il viaggio di nozze Potrebbe essere in Canada - : Secondo il magazine "TMZ" il duca e la duchessa del Sussex trascorerranno la luna di miele in un resort di lusso che già in passato aveva ospitato membri della famiglia reale

Plutone Potrebbe essere una cometa gigante. I risultati dello studio della Southwest Research Institute : Prima era un pianeta, poi è stato declassato a pianeta nano e adesso Plutone potrebbe addirittura ritrovarsi classificato come "ammasso di comete". Ad affermarlo è una ricerca della Southwest Research Institute (Texas) in uno studio in attesa di pubblicazione e, al momento, disponibile su Arxiv.org.La scoperta nasce da un'intuizione: la somiglianza della composizione chimica tra Plutone e la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, corpo ...

Plutone Potrebbe essere una cometa gigante. I risultati dello stutio della Southwest Research Institute : Prima era un pianeta, poi è stato declassato a pianeta nano e adesso Plutone potrebbe addirittura ritrovarsi classificato come "ammasso di comete". Ad affermarlo è una ricerca della Southwest Research Institute (Texas) in uno studio in attesa di pubblicazione e, al momento, disponibile su Arxiv.org.La scoperta nasce da un'intuizione: la somiglianza della composizione chimica tra Plutone e la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, corpo ...

Scuola - assunzione precari : Cottarelli Potrebbe essere l’uomo giusto - ecco perché : L’argomento del giorno è, senza dubbio, la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di fermare il governo Conte e di affidare l’incarico di Presidente del Consiglio, all’ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, il quale ha accettato l’incarico propostogli dal Capo dello Stato. Scuola, Anief: ‘Cottarelli disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola’ Il presidente ...

F1 : la Force India pronta ad essere acquistata dalla Mercedes. Ci Potrebbe essere anche un’alternativa… : Non è certo un mistero che le condizioni economiche della Force India non siano tra le migliori. Un problema che va avanti dal 2017 ed aggravatosi ulteriormente in questa stagione. E’ necessario quindi che il team venga rilevato da qualche gruppo, capace di garantire una sicurezza economica e finanziaria. Ebbene, le strade percorribili sarebbero due. La prima porta alla Mercedes e, vista la fornitura dei motori tedeschi di cui dispone la ...

Samsung Galaxy Note 9 Potrebbe essere lanciato a fine luglio : Stando ad una nuova indiscrezione, il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato prima del previsto quest'anno. Ecco tutti i dettagli disponibili L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato a fine luglio proviene da TuttoAndroid.

Vedova Nera : il film Potrebbe essere realtà : Finalmente. Dopo anni di attesa e di incessanti richieste da parte dei fan della veterana eroina Marvel, il film sulla Vedova Nera , interpretata da Scarlett Johansson , potrebbe arrivare sul grande ...

Il lancio di Honor 10 Lite Potrebbe essere dietro l’angolo : Nelle ultime ore, un nuovo smartphone Honor con nome in codice Honor LLD-AL20 ha ricevuto la certificazione TENAA. Sarà veramente lui Honor 10 Lite? L'articolo Il lancio di Honor 10 Lite potrebbe essere dietro l’angolo proviene da TuttoAndroid.

Death Stranding Potrebbe essere ambientato in Islanda? : Qualche giorno fa Kojima ha pubblicato tramite Twitter un'immagine che mostra il muschio in-game di Death Stranding, ovviamente i fan non si sono tirati indietro nel formulare teorie e ipotesi sul suo significato.Come riporta Gamesradar, l'utente Rafael Andrade si è accorto che il muschio postato da Kojima somiglia molto a quello che si forma nelle rocce laviche in Islanda, effettivamente non possiamo dargli torto in quanto mettendo a confronto ...

Molte morti per arresto cardiaco Potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : dal 26 al 28 maggio nella città di Rimini : Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ...

Meghan Markle Potrebbe essere già incinta : ecco tutti gli indizi : Dopo il royal wedding da favola, una nuovo lieto evento potrebbe giungere a rallegrare la vita del principe Harry e di Meghan Markle: sui social e sui tabloid britannici, infatti, impazzano le voci e le scommesse sulla presunta gravidanza della neo-duchessa di Sussex.A far pensare all'arrivo della cicogna in casa Windsor, sono stati diversi indizi tra cui anzitutto l'abbigliamento dell'ex attrice: gli osservatori più attenti hanno notato ...

Poldark 5 : la quinta stagione Potrebbe essere l’ultima : Poldark 5 ci sarà! A distanza di poco tempo dalla conferma del quarto capitolo, la serie Tv è stata rinnovata anche per una quinta stagione. Il drama di ampia fama della BBC One potrebbe però chiudere i battenti e terminare la sua storia, come rivelato da Digital Spy. Poldark 5 potrebbe non avere un seguito: a sottolinearlo è lo stesso creatore Aidan Turner. Poldark 5 confermata! La quinta stagione potrebbe concludere lo show Ci sono diverse ...