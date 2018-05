Portogallo | lezione di moderazione

vanityfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) «L’Italia dovrebbe prendere esempio dal», consiglia l’economista francese Jean-Paul Fitoussi dopo che l’impennata dello spread ha messo Roma in allarme. Il? Chi non è al corrente degli ultimi progressi del paese lusitano, e pensa che sia ancora uno grandi malati d’Europa, rimarrà inevitabilmente sorpreso dal suggerimento del professore della School of government della Luiss. E invece inl’economia vola, il pil cresce del 2,6 per cento e la disoccupazione arretra. Il governo socialista di Antonio Costa, ex sindaco di Lisbona, è appoggiato dalla sinistra radicale, che prima delle elezioni del 2015 aveva duramente criticato l’austerity di matrice europea. Ma oggi, grazie ai traguardi raggiunti e a un atteggiamento responsabile nei confronti di Bruxelles, la ricetta lusitana è apprezzata sia dai sostenitori delle politiche per la crescita che dagli ortodossi ...