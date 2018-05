Pochi giorni al via della Cortina-Dobbiaco Run

“Non può essere George Clooney!”. Invece sì : Pochi giorni fa al royal wedding e ora… beccato! : L’ultima immagine di George Clooney è quella al royal wedding di Harry e Meghan. C’era anche il divo, a dir poco impeccabile in grigio chiaro, all’evento dell’anno. Al suo fianco, una strepitosa Amal Alamuddin in giallo senape. Che coppia! Se non ci fossero stati David e Victoria Beckham, la coppia più chiacchierata del matrimonio, lui con il suo fascino intramontabile e lei con il suo muso, la scena sarebbe stata ...

Dieta Gluten Free per dimagrire in Pochi giorni : La Dieta Gluten Free può far dimagrire di qualche chilo in pochi giorni. E' sconsigliata dai nutrizionisti. Ma vediamo uno schema tipo giornaliero.

Roma - due gemelli si buttano giù dal cavalcavia dell'A24 : la madre era morta da Pochi giorni : Roma - Un salto nel vuoto da un cavalcavia dell'autostrada A24 vicino Roma. Un volo da un'altezza di oltre 50 metri che non ha lasciato scampo a due gemelli di 55 anni. Erano da poco passate...

Roma - due gemelli si buttano dal viadotto - la madre morta Pochi giorni fa : di Marco De Risi Due persone, gemelli di 55 anni, residenti a Gallicano nel Lazio, si sono gettate poco fa dal cavalcavia sulla A24 all'altezza del km 12.700 uscita dopo Tivoli tra i 50/60 anni. Sul ...

Tragedia alle porte di Roma : 2 gemelli si gettano dal viadotto - madre era morta Pochi giorni fa : di Marco De Risi Due persone, gemelli di 55 anni, residenti a Gallicano nel Lazio, si sono gettate poco fa dal cavalcavia sulla A24 all'altezza del km 12.700 uscita dopo Tivoli tra i 50/60 anni. Sul ...

Trump e le sparate sui dazi. Ma tra Pochi giorni dovrà fare sul serio : Nel polverone che circonda la Casa Bianca, impegnata a sparare quotidianamente minacce e sanzioni a dritta e a manca, venerdì prossimo non è un giorno come gli altri: il 1 giugno, si sparano ...

Audio - testo e traduzione di Nervous di Shawn Mendes - il nuovo singolo funky a Pochi giorni dall’album : Nervous di Shawn Mendes è il nuovo singolo disponibile da mercoledì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il brano è stato rilasciato dal cantante come anticipazione all'album che arriverà sul mercato discografico mondiale venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo arriva dopo In My Blood, Lost In Japan, Youth e Where Were You In The Morning, che anticipano il terzo album di inediti in uscita questo venerdì: Nervous ...

Eroica Montalcino 2018 : Pochi giorni all’appuntamento con gli splendidi percorsi della Val d’Orcia e delle Crete Senesi : Venerdì 25 maggio si rinnova l’appuntamento con l’Eroica Montalcino che si concluderà domenica 27 con arrivo in Val d’Orcia Inizia venerdì 25 il lungo week end di Montalcino che si concluderà domenica 27 con la pedalata Eroica alla quale parteciperanno ciclisti, appassionati e collezionisti di belle emozioni in arrivo in Val d’Orcia un po’ da tutta Europa. L’ultima domenica di maggio è in programma, infatti, la seconda edizione di ...

HTC U12+ quasi ufficiale : tutto quello che c’è da sapere a Pochi giorni dalla presentazione : A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale di HTC U12+, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma, immagini comprese. L'articolo HTC U12+ quasi ufficiale: tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione proviene da tuttoAndroid.

“Lei ha avuto un incidente”. Royal wedding sfortunato - ci mancava pure questa a Pochi giorni dall’attesissimo ‘sì’ di Harry e Meghan Markle : Mancano tre giorni al matrimonio dell’anno: Meghan Markle e il principe Harry diranno sì sabato 19 maggio e il popolo è su di giri. La cerimonia nella residenza preferita della regina Elisabetta e del principe Filippo durerà 45 minuti e le letture, così come i canti, sono stati personalmente scelti da Harry e Meghan. Seicento gli invitati alle nozze il 19 maggio prossimo, ma solo 200 avranno il privilegio di condividere il banchetto ...

Charlie Puth in Italia a breve? La dichiarazione del cantante a Pochi giorni dall’uscita di Voicenotes : Un concerto di Charlie Puth in Italia? In occasione dell'uscita del suo nuovo album d'inediti Voicenotes, Charlie Puth ha rilasciato una video-intervista esclusiva con Luca Dondoni per RTL, in cui ha parlato di un'eventuale tappa nel nostro Paese, nel corso del suo prossimo tour. Rilasciato venerdì 11 maggio, Voicenotes è il secondo disco di Charlie Puth, anticipato nei mesi scorsi dalle hit Attention e How Long. L'uscita dell'album, che ...

Nucleare - lascia il direttore dell’Aiea. La decisione a Pochi giorni dall’uscita degli Usa dall’intesa con l’Iran : Tero Varjoranta, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è arrivata a pochi giorni dall’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul Nucleare iraniano. Lo riportano i media americani. Il finlandese sarà rimpiazzato dall’italiano Massimo Aparo, capo del dipartimento che si occupa dell’Iran. Il portavoce dell’agenzia ha fatto sapere che la nomina di Aparo è temporanea. L'articolo ...

Il nuovo Battlefied sarà svelato tra Pochi giorni? : Nel corso dell'ultimo report finanziario di EA si è parlato del nuovo Battlefield e di come il prossimo sparatutto sarà un gioco profondo e completo, con una campagna single player ufficialmente confermata.Ma quando potremo dare uno sguardo al nuovo episodio della serie? Secondo un easter egg di Battlefield 1, abbastanza presto, ovvero il prossimo 23 maggio.Stando a quanto riportato da Dualshockers, un easter egg presente nella mappa Fort Faux ...