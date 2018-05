PlayStation Plus | ecco i videogiochi gratuiti di giugno 2018

Everspace per PS4 : disponibili i pre-order con sconti per gli utenti PlayStation Plus : Mentre sapevamo che Rockfish Games stava portando il suo sparatutto spaziale Everspace su PS4 (e PS4 Pro), ora apprendiamo che i preordini per questa versione del gioco sono aperti. Il titolo può anche essere preordinato su PlayStation Store in questo momento con uno sconto per gli abbonati PS Plus.Mentre Everspace normalmente costa $ 29,99 su PS4, i membri di PS Plus possono impadronirsi del gioco per $ 23,99 prima dell'uscita fissata per il 22 ...

PlayStation Plus regala 3 mesi di accesso gratuito a Netflix con l'abbonamento annuale : Per poter partecipare alla promozione è richiesta la maggiore età, previa conferma via mail da parte di Sony, con il link per riscattare 3 mesi di abbonamento al piano di streaming Netflix. Le ...

Giochi PlayStation Plus di maggio 2018 : alla scoperta di Beyond Due Anime e Rayman Legends : Nelle ultime ore, Sony Interactive Entartainment ha svelato i Giochi che comporranno la line up di maggio 2018 validi per la Instant Game Collection, la lineup che compone i titoli per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Nella lista figurano, per PS4, Beyond Due Anime e Rayman Legends, ma ci sono anche altri titoli per le due piattaforme minori. Andiamo alla scoperta di quelli principali per PS4. Beyond Due Anime è chiaramente una ...

PlayStation 4/ Svelati i giochi gratuiti di maggio 2018 nel piano di abbonamento Plus : Playstation 4, Svelati quali saranno i giochi gratuiti nel piano di abbonamento Plus per il mese di maggio prossimo. Presto ulteriori novità in merito alla piattaforma Sony.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 00:43:00 GMT)

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di maggio 2018 : Con aprile che sta per lasciarci nel caldo abbraccio di maggio, è arrivato il momento di scoprire quali saranno i nuovi videogiochi gratuiti offerti a tutti i sottoscrittori dell'abbonamento PlayStation Plus, la cui lista include anche questa volta importanti produzioni tripla A, una delle quali firmata addirittura Quantic Dream.Nell'attesa infatti di poter giocare a Detroit: Become Human, a maggio potremo scaricare gratuitamente Beyond: Due ...

Paghi 12 - compri 15 con PlayStation Plus! : Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l'applicazione dedicata presente in PlayStation Music .

Offerta PlayStation Plus da oggi 20 aprile - 15 mesi al prezzo di 12 : Torna un'Offerta molto ghiotta per PlayStation Plus che avevamo visto già qualche tempo fa. Da oggi 20 aprile e fino al 3 maggio sarà possibile sottoscrivere un abbonamento di quindici mesi a PlayStation Plus al prezzo di dodici. Si spenderà così 59.99 euro per avere tre mesi in più. La promozione è rivolta a tutti gli utenti, abbonati e non. Cosa offre PlayStation Plus agli abbonati? Cosa offre PlayStation Plus ai propri abbonati e perché ...

Spotify Premium scontato per gli utenti PlayStation Plus : Al fine di beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l'applicazione dedicata presente in PlayStation Music. Lo sconto ...

PlayStation Plus garantisce il 10% di sconto su Spotify Premium : I giocatori su PS4 possono riprodurre in streaming qualsiasi brano, album o playlist, incluse playlist accuratamente selezionate dedicate al gaming, in background mentre utilizzano i propri giochi ...