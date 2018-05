Playoff NBA – Fra Warriors e Rockets è ancora polemica! Kerr risponde a D’Antoni | “con

Playoff NBA – Danny Ainge esalta i Celtics : “aspettate di vedere Irving e Hayward in campo” : Il gm di Boston, Danny Ainge, ha esaltato le qualità dei suoi Celtics arrivati alle Finali di Conference senza Irving e Hayward I Boston Celtics Hanno giocato l’ennesima stagione ad alti livelli, superando anche le più rosee aspettative. Dopo il ko di Hayward nella prima partita di regular season e quello di Irving poco prima dei Playoff, nessuno avrebbe mai scommesso le sue fiches sui Celtics. Brad Stevens ha messo in piedi una squadra in ...

Playoff NBA – Mike D’Antoni non ci sta! Il coach dei Rockets a Durant : “con Chris Paul avremmo vinto noi” : Il coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, torna sul finale di gara-7 contro gli Warriors: come sarebbe andata a finire con Chris Paul a disposizione dei texani? Gara-7 giocata lunedì notte al Toyota Center ha regalato ai Golden State Warriors il pass per le Finals per il 4° anno consecutivo. I grandi delusi della serata sono stati, ovviamente, i padroni di casa, gli Houston Rockets che avanti 3-2, hanno perso Chris Paul e le ultime ...

News Sportive 29/05/2018 – La polemica Balotelli - i Playoff NBA e i risultati del Roland Garros : le notizie di oggi [GALLERY] : Dedica e polemiche per il ritorno in azzurro di Balotelli, la vittoria di Golden State nei Playoff NBA e i risultati del Roland Garros: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Playoff NBA – Kevin Durant suona la carica : “fermare LeBron James? Troverò una soluzione a tutta questa merda” : Kevin Durant non ha paura di affrontare LeBron James alle Finals NBA: il cestista degli Warriors ha pronto un piano per arginare la forza del Re Per il quarto anno consecutivo le Finals NBA metteranno di fronte Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Da una parte LeBron James, autentico (ed unico) trascinatore della franchigia dell’Ohio con 34.0 punti, 9.2 rimbalzi e 8.8 assist di media ai Playoff. Dall’altra Kevin Durant che in ...

Playoff NBA – La delusione di James Harden : “ecco perché abbiamo perso. Arbitri? Su alcune decisioni dico che…” : James Harden ha commentato a caldo la sconfitta di gara-7 contro gli Warriors spiegando cosa sia andato storto nel gioco dei Rockets Ieri notte i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets in una delicatissima gara-7 al Toyota Center di Houston, staccando il pass per le Finals NBA. Grande delusione fra le fila della franchigia texana che ha vissuto una serata da incubo dall’arco (7/44) e si è vista chiamare qualche fallo di dubbia ...

Playoff NBA - Curry e Durant trascinano i Warriors in finale : Dopo aver chiuso il primo tempo a -15, i californiani hanno ribaltato la situazione nel terzo quarto con un 33-15 ispirato da Steph Curry , 27 punti, e Kevin Durant , 34 punti,

Playoff NBA – La favola di Jeff Green - dall’operazione al cuore alle Finals : “pensavo di non poter giocare mai più e adesso…” : La favola di Jeff Green, da un letto d’ospedale alle Finals NBA: il cestista dei Cleveland Cavaliers che ha superato un intervento al cuore e adesso si gioca l’anello insieme a LeBron James Le Finals NBA di quest’anno ripropongono ancora una volta il duello fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers con in palio il tanto agognato anello. Sarà una finale ricca di campioni: da LeBron James a Kevin Durant, passando per Kevin ...

Playoff NBA – La legge di Golden State : Durant stende i Rockets privi di Chris Paul - Warriors alle Finals : In un’emozionante gara-7 delle Western Conference Finals, i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets staccando il biglietto per le NBA Finals per il 4° anno consecutivo Dopo la vittoria di Cleveland su Boston in una pazzesca gara-7, il quadro delle Finals si è finalmente completato nella notte del Toyota Center di Houston: sarà ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, rematch tra Cleveland Cavaliers e Golden State ...

Playoff NBA - Houston Rockets traditi dal tiro da tre : 27 errori in fila - è record NBA : Per gli Houston Rockets il tiro da tre non è una moda, ma è l'essenza stessa secondo la quale la loro squadra è stata costruita. Secondo i dettami del loro General Manager Daryl Morey e sostenuti ...

Nba Playoff - Houston-Golden State 92-101 in gara-7 - Warriors di nuovo alle Finals : Sarà ancora Golden State-Cleveland per il titolo, per il quarto anno consecutivo. I Warriors restano i tiranni del West, ma per mantenere il trono e guadagnarsi un nuovo rendez vous alle Finals con ...

Playoff NBA 2018 : Golden State rimonta Houston in gara-7 e vola alle Finals : Sarà ancora Golden State contro Cleveland. Proprio come i Cavaliers, anche i Warriors vincono gara-7 della finale di Conference in trasferta e staccano il biglietto per le loro quarte Finals NBA consecutive. Curry e compagni superano 101-92 gli Houston Rockets, che sono arrivati veramente vicini ad interrompere il dominio ad Ovest dei californiani e che sicuramente hanno pagato l’assenza di Chris Paul. L’infortunio dell’ex ...

Playoff NBA - Houston-Golden State Gara-7 92-101 : i Rockets crollano - in finale sarà ancora Warriors-Cavs : Il percorso che hanno dovuto affrontare è stato decisamente più tortuoso rispetto a quello degli ultimi anni, ma alla fine siamo ancora allo stesso punto delle ultime quattro stagioni. I Golden State ...