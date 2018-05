Pippo Inzaghi al Bologna | sarà lui il nuovo allenatore

Calciomercato Bologna - si punta tutto su Pippo Inzaghi : Bologna - Il Bologna si muove con decisione su Pippo Inzaghi , ma non abbadona le altre due alternative Davide Nicola e Roberto De Zerbi , entrambi sondati anche da altre squadre: il primo in corsa ...

Bologna - addio a Roberto Donadoni : per la panchina arriva Pippo Inzaghi : Incassata la salvezza, al Bologna è tempo di cambio sulla panchina dopo l'addio di Roberto Donadoni . Secondo il Resto del Carlino in pole position per la guida tecnica dei felsinei c'è Pippo Inzaghi ,...

Bologna - Donadoni verso l'esonero : pronto Pippo Inzaghi : Tira aria d'esonero per Roberto Donadoni. Non è ufficiale, ma nella serata di ieri, prima della cena di fine anno, l'allenatore del Bologna ha incontrato il proprietario Joey Saputo e le parti hanno ...

Calciomercato Bologna - Donadoni ai saluti. Pippo Inzaghi in pole : Bologna - Si sarebbero ormai separate le strade tra Roberto Donadoni e il Bologna . L'ufficialità non è ancora arrivata, ma può arrivare in giornata. Al tecnico è stato imputato un finale di stagione ...

Mercato : Bologna - Donadoni ai saluti : ora in corsa Pippo Inzaghi e Stroppa : Ormai è deciso. Roberto Donadoni non sarà più l'allenatore del Bologna. Il cambio di rotta c'è stato oggi pomeriggio dopo un incontro tra il presidente Joey Saputo e il tecnico. E in casa rossoblù già ...

"Giuseppe Conte molto severo - mi bocciò sei volte. Noi studenti lo chiamavamo Pippo Inzaghi". Il ricordo di un ex allievo : "Sono orgoglioso di aver avuto Conte come docente di diritto privato. Al suo esame ho preso 28, peccato che prima mi avesse bocciato sei volte". A dirlo è un ex studente del candidato premier di Lega e M5s, Pietro D'Urso, a "Un giorno da pecora", su Rai Radio1.Boocciato sei volte? "Si, ma c'è un motivo - ha spiegato l'ex allievo -. Io vorrei diventare magistrato, questo esame per me è particolarmente importante. Allora, ...

Pippo Inzaghi innamorato : quanti cuori per la sua Angela : Ok, il profilo è giusto. Filippo Inzaghi esce allo scoperto e conferma – per adesso solo sui social – la sua relazione con Angela Robusti, la modella con la quale è stato più volte paparazzato nelle ultime settimane. Lei, ex miss Veneto e con un passato anche da corteggiatrice di Uomini e Donne, si lascia andare a tenere frasi d’amore su Instagram, lui risponde alla chiamata con una pioggia di cuori che ha il sapore dell’annuncio ...

Panchina Lazio - parla Pippo Inzaghi : “Simone al Napoli? Ecco cosa dico” : Panchina Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, si è messo in mostra il tecnico Simone Inzaghi, finito nel mirino di due big come Napoli e Juventus. Intervistato da Tiki Taka il fratello Filippo ha dato importanti indicazioni: “Deve pensare a questo finale di stagione e al suo matrimonio in programma il prossimo 2 giugno. Io sono il testimone ma se dovessi giocare i playoff non so neanche se riuscirò ad ...

Atalanta - Barrow è già una stella «Un po' Pippo Inzaghi e un po' Immobile» : L'autorevole parere è di Carlo Jacomuzzi, dirigente esperto di centravanti che lavorava nell'Atalanta quando Inzaghi diventò capocannoniere della serie A.

Venezia. Pippo Inzaghi ad un passo dalla Serie A : E’ un momento magico per il Venezia e per Pippo Inzaghi. L’ex rossonero dopo l’esperienza al Milan, è ripartito dalla

Corte d'appello - confermata la squalifica di Pippo Inzaghi : ROMA - La Corte sportiva d'appello nazionale ha ridotto da 2 mila a mille euro la multa inflitta alla Ternana, in relazione alla partita di Venezia del 27 febbraio e ha invece respinto il ricorso ...

Pippo Inzaghi e Angela Robusti fidanzati?/ I due avvistati insieme a Milano : l'ex corteggiatrice e l'amore... : Filippo Inzaghi ci ricasca con Uomini e donne e dopo il presunto interessamento a Rosa Perrotta, sembra che il campione si sia lasciato conquistare dall'ex corteggiatrice Angela Robusti(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:02:00 GMT)

Pippo Inzaghi ha un nuovo amore : l'ex di Uomini e Donne Angela Robusti : È amore tra Filippo Inzaghi, ex calciatore e attuale allenatore del Venezia, e Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ai tempi del trono di Luca Onestini. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi a scambiarsi effusioni e tenerezze davanti all'ingresso di un hotel milanese, dopo un aperitivo. Altra bella vittoria per continuare a sognare! La strada è quella giusta, non fermiamoci! #VFC @veneziafc @legab Un post ...

Pippo Inzaghi e il nuovo amore : eccola con Angela Robusti - corteggiatrice di 'Uomini e donne' : MILANO - E' scoppiato l'amore fra Pippo Inzaghi e Angeli Robusti . L'ex calciatore del Milan oggi allenatore e l'ex corteggiatrice di ' Uomini e donne ', programma seguito da Leggo.it , oggi modella e ...