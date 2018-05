Pippo Baudo ospite di Vuoi scommettere? di Michelle Hunziker

"Vuoi scommettere?" - anticipazioni : Pippo Baudo - Alessia Marcuzzi e tutti gli ospiti : Giovedì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “Vuoi scommettere?”, il game show condotto da Michelle Hunziker, con...

Addio Pippo Caruso - maestro di Sanremo e amico di Pippo Baudo : Si è spento a 82 anni il maestro Pippo Caruso, che era nato a Belpasso (Catania). Ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, l’orchestra sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo, quella di Roma e del Lazio e molte altre. Ha legato la sua storia a programmi televisivi di grande successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni del Festival di Sanremo, Fantastico, Serata d’onore, Numero Uno, Domenica ...

Addio a Pippo Caruso. Baudo : "Distrutto" : 22.12 E' morto a 82 anni il maestro Pippo Caruso. Nato a Belpasso (Catania), ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, quella sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo e molte altre. Caruso ha legato la sua storia a programmi Tv di successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni di Fantastico e Domenica in... Lanciò con Baudo Lorella Cuccarini e Heather Parisi. "Distrutto per la perdita di un carissimo ...

