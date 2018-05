Piemonte | chiusa quinta tappa degli Stati Generali del Turismo

Meteo Piemonte : chiusa la parentesi estiva - weekend con rovesci e meno caldo : Oggi e domani ancora caldo estivo in Piemonte, poi le temperature torneranno nella norma di fine aprile, con massime sui 23-24: secondo le previsioni Meteo di Arpa regionale, venerdì è atteso “un peggioramento del tempo con qualche rovescio e un sensibile calo delle temperature“. Il weekend sarà “caratterizzato da marcata e diffusa instabilità“, con zero termico in calo fino ai 2.800 metri nella giornata di ...

Piemonte : valanga interrompe la SS25 - la strada del Moncenisio resta chiusa : In Valle di Susa resta chiusa nel tratto di Venaus la SS25 del Moncenisio interessata nei giorni scorsi da una valanga: sul posto il personale Anas per stabilire se le condizioni del versante consentano il ripristino della circolazione lungo il tratto in piena sicurezza.

Maltempo Piemonte : cede asfalto - chiusa la SP460 tra Caselle e Leini : chiusa questa mattina dai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino la SP460 nel tratto compreso tra le uscite di Caselle e Leini: il provvedimento si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale. “I nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza degli automobilisti: il forte Maltempo di queste ultime settimane ha fatto peggiorare una situazione che era comunque monitorata“, ...

Maltempo Piemonte : valanga a Venaus - chiusa la statale del Moncenisio : chiusa a causa di una valanga la SS25 del Moncenisio, nel territorio di Venaus: lo rende noto l'Anas, sul posto con i suoi tecnici per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione della massa nevosa.