Piazza Affari reagisce | positiva in un' Europa cauta

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari parte in rialzo Recuperano banche e finanziari : Spread tra Btp e Bund tedeschi in netto calo sotto i 270 punti base. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Lo spread apre in netto calo a 270 punti. Piazza Affari recupera : apre in netto calo lo spread tra Btp e Bund che segna stamane 270 punti base, 20 in meno della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3%. Lo spread tra il titolo italiano e ...

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari parte in rialzo Euro stabile sotto 1 - 61 dollari : Apertura in netto calo sotto i 270 punti base per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Spread Btp-Bund in netto calo Ma Piazza Affari soffre ancora Euro stabile sotto 1 - 61 dollari : Apertura in netto calo sotto i 270 punti base per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari : breve pausa prima di nuove discese? I titoli hot : La motivazione è da ricondurre alla situazione politica in Italia e la spinta ribassista si è concretizzata nel giro di pochissimi giorni. Il Ftse Mib è passato così da un'impostazione neutro-...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari tra dati e scelte di Cottarelli (30 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda, ma saranno più importanti le scelte di Cottarelli. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 04:37:00 GMT)

Piazza Affari : è panic selling e non è detto che si fermi! : A dominare la scena è la paura per il ritorno alle urne e più in generale per la difficile situazione politica nel nostro Paese. L'ipervenduto raggiunge sugli oscillatori suggerirebbe un rimbalzo dei ...

Piazza Affari : è panic selling e non è detto che si fermi! : Due ore prima della chiusura di Wall Street sarà diffuso il Beige Book, il tradizionale report della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Sul versante societario da seguire ...

Spread schizza oltre quota 300. Piazza Affari giù : Chiude sopra la soglia dei 300 punti base lo Spread fra Btp e Bund in una giornata nera per i titoli italiani che tornano nell'occhio del ciclone come nei giorni bui della crisi del debito sovrano del ...

Piazza Affari : un'altra batosta. E la crisi s'aggrava : ...Clamoroso! Sembra che il Governo del presidente non si faccia più! Ci ritroviamo così costretti a riesumare il genio di Flaiano che nel 1954 sul proprio 'Taccuino' annotava 'La situazione politica ...

Piazza Affari in picchiata - la peggiore in Europa : Teleborsa, - Si chiude ancora una giornata negativa per Piazza Affari che rimane in balia delle tensioni politiche che si stanno consumando in Italia. Al Quirinale ennesimo colpo di scena. Il premier ...

Piazza Affari sui minimi dall'estate 2017 - spread oltre quota 300. FTSE MIB -2 - 65% : ... in un convegno a Berlino ha usato parole accomodanti nei confronti della situazione politica italiana e nelle iniziative che le autorità europee adotteranno per fronteggiare la situazione. Lo spread ...

Piazza Affari in picchiata - la peggiore in Europa : Si chiude ancora una giornata negativa per Piazza Affari che rimane in balia delle tensioni politiche che si stanno consumando in Italia. Al Quirinale ennesimo colpo di scena. Il premier incaricato ...

Piazza Affari chiude in rosso : Ftse Mib perde il 2 - 65% : La Borsa di Milano chiude in calo con il Ftse Mib che cede il 2,65% a 21.350 punti. Sulla seduta pesano le incertezze del quadro politico italiano dopo l'incontro tra il premier incaricato, Carlo ...