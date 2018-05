Piazza Affari nervosa tra incertezze politiche e rimbalzo | spread sopra i 270

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari su. Volano le banche : Spread tra Btp e Bund tedeschi in netto calo sotto i 270 punti base. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Le incertezze politiche pesano ancora su Piazza Affari : spread oltre i 280 : Milano azzera i guadagni dopo una partenza in rialzo. Salvini torna all’attacco: «Di Maio riapre? Mica siamo al mercato...». Fonti vicine a Cottarelli: «Emerse possibilità di un governo politico, attendo eventuali sviluppi». Timide le altre Borse europee. Euro in area 1,16...

Spread in netto calo. Piazza Affari accelera : Piazza Affari accelera , Ftse Mib +1,3%, con lo Spread Btp/Bund in calo a 261 punti base, in attesa di novità sul fronte del governo. Mediobanca , +4,32%, primeggia dopo la raccomandazione di acquisto ...

Borse poco convinte : Piazza Affari rimbalza con calo spread : Due ore prima della chiusura di Wall Street sar? diffuso il Beige Book, il tradizionale report della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Da seguire dopo la chiusura di Wall ...

Rimbalzano banche e finanziari a Piazza Affari : Teleborsa, - S'arresta l'ondata di vendite che aveva travolto il settore bancario e finanziario nelle ultime sedute, causato da un'impennata dello spread su una crisi di fiducia nell'Italia da parte ...

L’ipotesi di un governo politico rianima Piazza Affari : spread giù a 270 - euro a 1 - 16 dollari : La possibilità di un ritorno all'alleanza di governo M5S-Lega che eviterebbe il ritorno alle urne fa respirare i mercati. Milano in rialzo dell'1,5% trainata dal recupero delle banche e di Poste. Positive anche le altre piazze europee...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Italgas : Seduta decisamente positiva per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , che tratta in rialzo del 2,71%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Piazza Affari reagisce : positiva in un'Europa cauta : Piazza Affari si lascia alle spalle le pesanti perdite dei giorni scorsi sulla crisi istituzionale , mostrando un deciso segno più in avvio. Riflessive le altre borse europee , dopo il finale al ...

Lo spread apre in netto calo a 270 punti. Piazza Affari recupera : apre in netto calo lo spread tra Btp e Bund che segna stamane 270 punti base, 20 in meno della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3%. Lo spread tra il titolo italiano e ...

Piazza Affari : breve pausa prima di nuove discese? I titoli hot : La motivazione è da ricondurre alla situazione politica in Italia e la spinta ribassista si è concretizzata nel giro di pochissimi giorni. Il Ftse Mib è passato così da un'impostazione neutro-...