Piazza Affari | in acquisto Aeffe

Bio-on corre a Piazza Affari : Giornata di guadagni per Bio-on che fa un balzo 5,83% a 31,75 euro per azione. A dare vigore al titolo il patto sottoscritto da Maire Green Chemicals controllata di Maire Tecnimont e Bio-on che hanno ...

Piazza Affari : accelera Tod's : Effervescente l' azienda di calzature di lusso , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,15%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Lo spread in altalena - Piazza Affari torna a correre : Piazza Affari torna a correre, segnando a ridosso della apertura di Wall Street +1,8%. Effetto del le aperture della Lega, disponibile ad astenersi su un eventuale governo Cottarelli. Guadagnano anche le Borse Europee, che tifano per un suo esecutivo....

Piazza Affari rimbalza su ipotesi governo politico : spread a 260 : Milano recupera quota, dopo aver più volte cambiato direzione. Salvini torna all’attacco: «Di Maio riapre? Mica siamo al mercato...». Fonti vicine a Cottarelli: «Emerse possibilità di un governo politico, attendo eventuali sviluppi». Timide le altre Borse europee. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo...

Piazza Affari tenta il recupero. In discesa lo spread : Intanto l'Italia torna a finanziarsi sul mercato: il Mef vende circa 3 miliardi e mezzo di btp a 5 e 10 anni. Alta la domanda rendimenti in forte salita -

Borsa - Piazza Affari accelera e segna +2%. Tassi in rialzo nell'asta Btp : L'economia reale è molto solida». In questo scenario si è inserita ieri Moody's facendo sapere che taglierà il rating italiano, oggi a Baa2 - un livello «da investimento» che consente alle banche di ...

Piazza Affari in rimonta. Si placano le tensioni : Intanto l'OCSE si è detta ottimista sull'economia mondiale, prevedendo una decelerazione del PIL dell'Italia. Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,162. Prevale la cautela sull'...

L'ultima crisi di Piazza Affari spiegata a mia nonna : ... eppure il mercato non ha mai dato cenno di nervosismo, arrivando invece addirittura a premiare Piazza Affari come la migliore d'Europa nel 2018, complice anche il fatto che era l'economia del ...

Piazza Affari in accelerazione - vicende politiche hanno "indebolito azionario" - analisti - : ... Stephen Jones, chief investment officer di Kames Capital, segnala che "dopo la vittoria di Macron, l'Eurozona è diventata la "buona notizia" del 2017, con la rinascita dell'economia e il ritorno ...

Costamp in luce a Piazza Affari dopo il CdA : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Costamp Group , ex Modelleria Brambilla, , che a Piazza Affari tratta in rialzo del 6,32% dopo l'approvazione del bilancio 2017 da parte del Consiglio di ...

Piazza Affari nervosa tra incertezze politiche e rimbalzo : spread sopra i 270 : Milano nervosa dopo una partenza in rialzo. Salvini torna all’attacco: «Di Maio riapre? Mica siamo al mercato...». Fonti vicine a Cottarelli: «Emerse possibilità di un Governo politico, attendo eventuali sviluppi». Timide le altre Borse europee. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo...

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari su. Volano le banche : Spread tra Btp e Bund tedeschi in netto calo sotto i 270 punti base. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it