Piazza Affari cambia rotta Chiude a +2 | 09%

Piazza Affari : un rimbalzo del gatto morto? I driver di domani : Come già segnalato nelle rubriche degli ultimi giorni, è bene adottare una grande cautela in questa fase di mercato, dominata essenzialmente dalla situazione politica nel nostro Paese. Eventuali ...

Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini : Teleborsa, - Chiusura Brillante per Piazza Affari che sovraperforma rispetto alle altre borse europee. Le tensioni dei giorni scorso si placano con gli investitori che si sono dati agli acquisti sulla ...

Lo spread in altalena. Piazza Affari rimbalza : Lo spread a 10 anni torna a livelli meno preoccupanti scendendo fin sotto i 250 punti e chiudendo a 275. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 3,1%. Il differenziale tra il titolo italiano ...

Tregua sullo spread - Piazza Affari rimbalza del 2% con banche e utility : Milano recupera quota ed è la migliore in Europa con la speculazione sui titoli di Stato parzialmente arginata in attesa di novità sul nuovo Governo: il differenziale Italia-Germania cala a 275 pb. Buoni rialzi per banche e utility, forti acquisti anche su Fca in attesa del nuovo piano. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo. Wall Street positiva....

Piazza Affari tenta il rimbalzo - spread oltre i 270 punti : Milano recupera quota, dopo aver più volte cambiato direzione. Salvini torna all’attacco: «Di Maio riapre? Mica siamo al mercato...». Fonti vicine a Cottarelli: «Emerse possibilità di un Governo politico, attendo eventuali sviluppi». Timide le altre Borse europee. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo. Wall Street apre positiva...

Bio-on corre a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Bio-on che fa un balzo 5,83% a 31,75 euro per azione. A dare vigore al titolo il patto sottoscritto da Maire Green Chemicals controllata di Maire Tecnimont e Bio-...

Piazza Affari : in acquisto Aeffe : Brilla la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che passa di mano con un aumento del 2,28%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...