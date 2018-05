Piano salva-Atac in tribunale | bilancio senza il sì della giunta

Parigi - cittadinanza onoraria al migrante-eroe : si era arrampicato al quarto Piano per salvare un bambino : Parigi, cittadinanza onoraria al migrante-eroe: si era arrampicato al quarto piano per salvare un bambino Un 22enne originario di Mali stava camminando per strada quando ha visto un bimbo di 4 anni sospeso nel vuoto all’esterno di un balcone. Era clandestino in Francia, per premiarlo Macron gli ha concesso la cittadinanza Continua a leggere L'articolo Parigi, cittadinanza onoraria al migrante-eroe: si era arrampicato al quarto piano per ...

Parigi - sul palazzo come Spiderman : si arrampica fino al quarto Piano per salvare il bambino che penzola nel vuoto : Una scena da film a Parigi, dove un migrante ha letteralmente scalato un palazzo del 18mo arrondissement inh pochi secondi, per salvare un bambino che penzolava dal balcone. Il ragazzo si chiama Mamoudou Gassama, ha 22 anni ed è originario del Mali. Appena ha visto il bambino in pericolo si è arrampicato piano dopo piano, fino ad arrivare al quarto, ha afferrato il piccolo e l’ha portato in salvo. L’impresa è stata filmata dalle ...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto Piano : ?«Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe» : Il segno di quel salvataggio ce l?ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto Piano : 'Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe' : Il segno di quel salvataggio ce l'ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin dall'...

Minaccia il suicidio dal quinto Piano - la polizia lo afferra al volo : le immagini del salvataggio : Un ragazzo si lascia cadere nel vuoto dal tetto di un palazzo di cinque piani ma polizia e vigili del fuoco lo salvano prendendolo letteralmente al volo. Un video shock girato a Roma da un residente in via Lorenzo Il Magnifico e...