Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 21 dlr : New York, 30 mag. (AdnKronos/Xin) – chiude in rialzo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per luglio, infatti, ha chiuso guadagnando 1,48 dollari, attestandosi a 68,21 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,21 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : chiude in calo a New York a 71 - 25 dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari : New York, 16 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude a New York in rialzo sopra i 71 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno, infatti, ha chiuso a 71,49 dollari al barile, in rialzo di 18 cents (+0,3%) rispetto all’apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari : New York, 16 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude a New York in rialzo sopra i 71 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno, infatti, ha chiuso a 71,49 dollari al barile, in rialzo di 18 cents (+0,3%) rispetto all’apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari sembra essere il primo su Meteo Web.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Petrolio e al Quirinale (9 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta ancora l'incertezza politica ITALIANA. Non mancherà uno sguardo al prezzo del petrolio. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 04:41:00 GMT)

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 43 dlr : New York, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York sopra i 68 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso a 68,43 dollari al barile, in crescita di 50 cents (+0,7%). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,43 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 57 dlr : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso a 68,57 dollari al barile, in crescita di 0,47 dollari rispetto all’andamento di apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,57 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr : New York, 26 apr. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo sopra i 68 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso infatti a 68,19 dollari al barile, in rialzo dello 0,2% rispetto all’andamento di apertura (+14 cents). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : in rialzo a New York : ANSA, - NEW York, 24 APR - Petrolio in rialzo a New York scambiato a 68,85 dollari al barile , +0,31%, . 24 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : in forte calo a New York : ANSA, - NEW York, 23 APR - Petrolio in forte calo a New York scambiato a 67,33 dollari al barile , -1,56%, . 23 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati sul Petrolio (18 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca un'altra chiusura in rialzo, dopo quella di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 06:52:00 GMT)

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 67 - 02 dlr - più alto da 2014 : New York, 12 apr. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in rialzo toccando il livello più alto raggiunto dal 2014. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 67,02 dollari al barile, in crescita di 20 cents (+0,3%) rispetto all’andamento di apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 67,02 dlr, più alto da 2014 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : chiude in forte rialzo a New York a 63 - 42 dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Petrolio : in calo a New York a 64 - 32 dlr : ANSA, - NEW York, 29 MAR - Petrolio in calo a New York scambiato a 64,32 dollari al barile , -0,09%, . 29 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook