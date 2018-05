Perché Trump ha deciso di rompere la tregua commerciale con la Cina

Perché è davvero saltato lo storico incontro tra Trump e Kim Jong-un : Il previsto e storico vertice di Singapore tra Usa e Corea del Nord, ra Donald Trump e Kim Jong-un, non si farà. E la Casa Bianca starebbe persino valutando la possibilità di imporre nuove sanzioni...

Corea del Nord - a rischio incontro Kim Jong un-Trump/ Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit : Corea del Nord, a rischio incontro Kim Jong un-Trump: Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit. Le manovre militari degli Stati Uniti e Corea del Sud non sono l'unica ragione...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:25:00 GMT)

“Melania Trump in ospedale”. Il motivo del ricovero. La Casa Bianca ha dato la notizia e spiegato il Perché dell’intervento : La notizia è stata data come un fulmine a ciel sereno. Ovviamente, trattandosi della First Lady americana non tutte le informazioni riescono a venire fuori in anticipo, ed ecco che stavolta ci si è ritrovati davanti al fatto compiuto: la 48enne moglie del presidente Donald Trump è stata operata al Walter Reed National Military Medical Center, alle porte di Washington, nella mattinata e rimarrà ricoverata per tutta la settimana. La first ...

Prodi condanna Trump sull'Iran E se la mossa Usa fosse giusta? Ecco Perché il Professore sbaglia : Romano Prodi condanna con parole di fuoco il Presidente americano Trump per non avere ratificato l’accordo con l’Iran, ma commette proprio questo genere di errore. Sostiene che la mossa di Trump è dannosa, e addirittura nemmeno ipotizza Segui su affaritaliani.it

Perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore : Per diverse caratteristiche della città-stato del sud-est asiatico, che ha buoni rapporti con Stati Uniti e Corea del Nord ed è un posto molto sicuro The post Perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore appeared first on Il Post.

Perché il disgelo tra Trump e l'Ue non passerà da Bruxelles : Prima di lui solo un altro ambasciatore nominato da Trump proveniva dal mondo dell'impresa; ma nel caso di George Glass, scelto per la cancelleria di Lisbona, il 'prezzo' era stato molto più ...

Nucleare Iran - Perché la decisione di Trump preoccupa non poco anche il Vaticano : L’ultima mossa di Trump, benché preannunciata, sta suscitando grande preoccupazione in Vaticano. Papa Francesco è allarmato. L’Osservatore Romano mercoledì ha aperto la prima pagina con il titolo: “Strappo di Trump sull’Iran”. E nell’articolo, citando il presidente americano sulle cosiddette “prove” esibite dal premier israeliano Netanyahu a proposito della presunta attività Nucleare Iraniana, il quotidiano della Santa Sede si premura di ...

Vertice Trump-Kim - Perché è stata scelta Singapore : Un altro elemento molto importante nella scelta della sede, dal momento che le ambasciate e consolati di Pyongyang nel mondo sono poco più di 10. Perciò non è secondario che la scelta ricada su un ...

Perché la scelta di Trump sul nucleare avvicinerà l'Iran alla Cina : Al centro le forniture di petrolio di cui Pechino ha bisogno e di cui ora potrà beneficiare con maggiore libertà

Accordo nucleare Iran - Trump rottama Obama/ Telefonata a Macron - "Usa fuori" : Perché è saltata l'intesa : Donald Trump e l’Accordo sul nucleare: oggi l’annuncio del ritiro. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'Iran, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:30:00 GMT)

Trump - caso Stormy Daniels : “Ho pagato senza violare la legge”/ Perché la mossa di Rudy Giuliani può salvarlo : Trump, caso Stormy Daniels: “Ho pagato senza violare la legge”. Perché il cambio di strategia di Rudy Giuliani può salvare il presidente degli Stati Uniti da uno scandalo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:14:00 GMT)

Vi spiego Perché Trump non cambierà idea sui dazi. A meno che Parla Salvatore Zecchini : Donald Trump non sembra avere dubbi, almeno secondo Salvatore Zecchini , economista in forza all'Ocse, professore di economia internazionale a Tor Vergata con un passato da capo del servizio studi ...

“Ecco Perché Melania Trump è sempre così triste”. Bellissima - ma il suo sguardo non la segue. Ora parla una personalità di spicco che ha visto e capito tutto… “Cosa è costretta a sopportare tutti i giorni” : Ancora una volta parliamo di Melania Trump, la First lady degli Stati Uniti d’America, la donna che per antonomasia, si dice sia la più potente del mondo. Eppure da quello che dice una sua vicinissima conoscente (definirla amica sarebbe troppo, probabilmente) non potrebbe muoversi neanche di casa. La casa (bianca). “Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il ...

Dopo Macron - Trump incontra Angela Merkel. Ecco come e Perché a Washington si discute di Europa : ... un risultato per cui l'Europa si è spesa parecchio e che sarebbe seriamente messo in discussione dalla politica di netta chiusura nei confronti di Teheran alimentata dal capo della Casa Bianca e dai ...