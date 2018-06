Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’auto a noleggio a lungo termine

Perché i poliziotti cinesi sono tornati a pattugliare 4 città italiane : Fino al 17 giugno, se vi trovate in una di queste quattro città italiane - Roma, Milano, Venezia e Prato - potrà capitarvi di incontrare dei poliziotti cinesi in divisa d'ordinanza accompagnati dalle forze dell'ordine italiane. Si tratta del terzo pattugliamento congiunto tra Italia e Cina, che è stato presentato il 28 maggio in piazza Navona a Roma. La missione? Supportare i ...

Alessandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

Perché usare il termine ‘impeachment’ invece del nome italiano? : Non si deve essere retrivi: l'inglese sa essere una risorsa importante di rinnovamento della lingua. Ma non sempre l'uso dell'inglese è accettabile. In particolare, come abbiamo potuto apprezzare negli ultimi anni, l'uso dell'inglese in politica copre e confonde contenuti importanti con un inconsistente intonaco di avanguardia, di tecnica. Vediamo il caso del termine 'impeachment'.Continua a leggere

"Fuori dall'euro l'Italia starebbe peggio dell'Argentina". Perché Rattazzi difende la moneta unica : Roma. Un antenato presidente del Consiglio, una mamma ministro degli Esteri, un cognome che sta su Google Maps. Però in pochi l’avranno riconosciuto ieri sotto all’annuncio a pagamento su Repubblica. “Lupo Rattazzi, imprenditore”, c’era scritto, sotto una pagina che chiedeva conto a Salvini e Di Mai

Perché l'Italia ha bisogno di una vera rivoluzione educativa : Un augurio di buon lavoro al neo ministro dell'Istruzione, e una modesta proposta da chi, una vita fa e anche se solo per pochi anni ha bazzicato le aule scolastiche stando dietro una cattedra. Sono convinto che ciò di cui il paese estremo bisogno, oltre a misure pratiche e immediate, è una vera e p

Perché l’Italia ha bisogno dell’Europa - e viceversa : foto di Ed Uthman (Flickr.com – CC) Qualsiasi cosa succeda nelle prossime settimane, sentiremo parlare di Europa parecchio da qui in avanti. Sarà un tema fondamentale nel dibattito politico. Ma anche sociale ed economico. È un tema importante, spesso però affrontato con luoghi comuni e frasi fatte. Cosa significa quindi l’Europa per l’Italia e viceversa? Abbiamo cercato di capirlo con Silvia Francescon, responsabile italiana dello European ...

Sorpresa : Borsa su e spread giù Bene anche i titoli di Stato italiani Ecco Perché l'Orso va in letargo : Sino a ieri si temeva il peggio, invece oggi la Borsa di Milano e i titoli di Stato italiani rimbalzano con decisione. A far scattare ricoperture sono da un lato l’ipotesi di un via libera a un nuovo governo in grado di tranquillizzare i mercati, dall’altra la possibilità che la Ue vari un fondo di aiuti per gli stati che attraversano crisi finanziarie, come risposta alle sollecitazioni da parte del presidente francese Macron. ...

[L'intervista] Il caso Italia - Edward Luttwak : "Ora vi dico Perché Mattarella ha bocciato Paolo Savona" : I gialloverdi hanno rifiutato qualsiasi proposta alternativa al professore per la casella dell'Economia. "Per il vostro capo dello Stato, Savona è un pericolo, così è visto dalla Banca d'Italia, dall'...

La crisi italiana vista dai giornali tedeschi : sulla stampa prevale la paura. “Merkel tace Perché teme i ‘suoi’ euroscettici” : Dalle critiche ai timori. Ora la stampa tedesca non parla più degli italiani “scrocconi”, guarda con apprensione alla crisi di governo e analizza l’andamento dei mercati: un eventuale default o un’uscita dall’euro è quello che ad oggi spaventa la Germania. E le preoccupazione arrivano direttamente dal governo di Berlino, come emerge dai retroscena interni alla Cdu rivelati dal giornale Die Welt. Alcuni esponenti del partito di Angela ...

Italia come la Grecia? No - purtroppo noi siamo messi peggio. Ecco Perché : Se insomma l'Italia è più complessa della Grecia, è anche molto più difficile da aiutare, sia per l'onerosità degli interventi sia perché mettere le mani in un'economia come quella Italiana è un ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l'auto a noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’auto a noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. È quanto emerge dalla ricerca "noleggio a lungo ...

«Offro lavoro a 1.500 euro al mese - ma gli italiani rifiutano Perché non vogliono fare i turni» : Ma davvero gli immigrati ci tolgono il lavoro? Certamente in tanti casi ci sono ragazzi extracomunitari che si accontentano di salari molto bassi pur di lavorare, ma quello che è successo ad...

Governo : Salvini - spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...